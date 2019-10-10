崔誌萬在面對伯蘭德時創造“3個四壞球上壘”表現活躍，道奇隊柳賢振候補投手身份待命. October. 10, 2019 08:03. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 一度被逼到懸崖邊的坦帕灣光芒隊面對奪冠熱門休斯頓太空人隊，在兩場失利後連勝兩場，將系列賽拖入第五戰。坦帕灣隊的一壘手崔誌萬(28歲•照片)以取得3個四壞球上壘的“眼力棒球”，將對方王牌投手賈斯汀•伯蘭德拉下馬。 坦帕灣隊9日在美國佛羅裏達州聖彼德斯堡舉行的美國職業棒球大聯盟(MLB)美國聯盟分區賽(ALDS•5戰3勝制)第4場比賽中，以4比1戰勝了休斯頓隊。坦帕灣隊連續輸掉前兩場比賽，一度面臨被淘汰的危險，不過他們在主場橫掃對手兩場，將系列賽帶回了原點。 5日，休斯頓隊將本輪系列賽第一場比賽首發的伯蘭德休賽3天後重新派上首發陣容，本想利用這樣的強手在第四場結束系列賽。但是坦帕灣隊從第一局開始就耐心地折磨著伯蘭德。坦帕灣隊以1分本壘打率先得分，隨後在憑借崔誌萬的四壞球上壘、阿比塞•加西亞的安打制造出2人出局1、2壘有人的情況下，特拉維斯•達諾和約瑟夫•溫德爾接連擊出了適時安打，追加得到2分。在第1場比賽中展現出7局無失分好投的伯蘭德當天在3又3分之2局內，出現7個被安打(2個被本壘打)、3個四壞球上壘，失4分提前退場。 當天，伯蘭德允許的3個四壞球上壘都來自崔誌萬的擊球位。在第4局被崔誌萬取得四壞球後，伯蘭德被降板。當天，伯蘭德向崔誌萬投出的球就有19個。崔誌萬在球隊4比1領先的第8局2人出局的情況下，擊出右前安打，取得了個人季後賽第2個安打。繼在前一天的雙方第3場比賽中擊出本壘打後，他連續2場比賽擊出安打。自2016年進入頂級聯賽後首次踏上秋季棒球舞臺的崔誌萬當天取得了2個有效擊球、1支安打、3個四壞球上壘，得1分的成績，為球隊的勝利做出了貢獻。兩隊的第5場比賽將於11日上午8時7分進行。 另一方面，柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)將在10日上午9點37分開始的與華盛頓國民隊的國家聯盟分區賽第5場比賽上以候補投手身份原地待命。當天道奇隊的先發投手是沃克•比勒，華盛頓隊的首發投手是史蒂芬•斯特拉斯伯格。 在有可能成為本賽季季後賽最後一場比賽中，道奇隊預告了投手踏板的全力以赴。克萊頓•克肖、柳賢振等先發資源也根據情況可以投入到候補投手中。

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