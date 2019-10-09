“很火”的那個男人出現在釜山，亨利五世扮演者蒂莫西•柴勒梅徳來韓. October. 09, 2019 07:41. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “我看到了一個充滿靈魂的年輕演員(的樣子)。” 2年前，導演大衛•米奇歐德(47歲)正在尋找電影《國王：亨利五世(以下簡稱國王)》的主人公。偶然間，《請以你的名字呼喚我》的演員蒂莫西•柴勒梅徳(24歲)進入了他的視野。8日在釜山海雲臺區舉行的《國王》座談會上，米奇歐德導演說：“很難找到感情豐富的年輕演員。我很幸運，感到非常興奮。” 《國王》在第24屆釜山國際電影節上作為Netflix旗下作品首次受邀參加發布會。重新詮釋莎士比亞戲劇《亨利五世》的電影講述了自由生活的王子哈爾(柴勒梅徳飾)因兄弟在加冕前被殺而登上王位，並變身為偉大的國王的過程。柴勒梅徳去年憑借《國王》獲得第90屆奧斯卡最佳男主角提名，是目前好萊塢最受矚目的年輕演員。 當天表示“作為美國人，扮演英國國王是一個全新的挑戰”的柴勒梅徳，通過課外輔導和在線學習熟悉了英國口音。據說，為了拍攝1415年阿坦庫爾戰役的場面，三周的排練比任何表演都辛苦。他說：“比起像《星球大戰》中的光劍動作片一樣合拍的場面，導演更希望拍出場面有些混亂的動作片。” 之前6日曾訪問某炸雞店，在社交網絡服務(SNS)上成為話題的他表示：“最喜歡調味炸雞。看過2002年世界杯的記憶湧上心頭，很久以前就想來韓國。” 另外，扮演法爾斯塔夫的演員喬爾•埃哲頓(45歲)與米奇歐德導演共同執筆劇本，因此備受關註。埃哲頓還稱自己是“執著於韓國電影的人”，並提及了樸贊郁、奉俊昊、羅宏鎮導演。他還透露說，“我也知道《殺人回憶》中真正的罪犯被找到的消息。” “尤其是《寄生蟲》是一部非常驚人的電影。除了《國王》之外，我認為這是今年最好的電影。(笑)”

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