法制司法委員長施壓要求檢方不要調查自己是調查對象的案件. October. 09, 2019 07:41. . 7日，在國會法制司法委員會對首爾中央地方檢察廳等進行的國政監查中，呂相奎委員長對正在就有關“快速通道”進行調查的首爾南部地方檢察廳檢察長宋三鉉表示，“‘快速通道’純粹是政治問題”“檢察機關不應插手”。他還說，“判斷什麽該調查和什麽不該調查，對此負責，才是真正的檢察改革”。 呂相奎委員長是因國會“快速通道”事件，因涉嫌違反特殊減免金等選舉法而被告發的60名自由韓國黨議員之壹，而且拒絕接受警方的傳喚。雖然也有意見稱應該從政治角度解決“快速通道”事態，但是根據現行法律，檢察廳的調查正在進行中。作為調查對象的國會常任委員長在國政監查現場要求監查機關不要進行調查，這無疑是濫用國政監查委員資格的不當行為。 對此，宋三鉉檢察長給出了原則性的回答，稱“會根據法律和原則適當地做好”，但朝野之間的攻防戰卻演變成高聲、粗話和謾罵。在與共同民主黨議員金鐘民的舌戰過程中，金鐘民議員高喊“沒有資格擔任司法委員長”，呂相奎委員長自言自語般罵人的場面被拍到，還發生了在受到民主黨議員們的抗議後道歉的醜態。民主黨表示將把呂相奎委員長起訴到國會倫理委員會，但韓國黨反駁稱“這是人民裁判”。 像這樣，法司委國政監察變成了朝野互相攻擊對方為“無恥”“不道德”的粗話競技場。針對“只許州官放 火不許百姓點燈”的說法，還出現了民主黨金鐘民議員口稱“我是曹國嗎？”的反駁場面。有人指出，國政監查正在變質為不顧最起碼的政治品德、常識和節制，連市井街頭都不如的“泥田鬥狗”般的戲劇場所。

한국어