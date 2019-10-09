三星重工業承攬6艘規模達1萬億韓元的集裝箱船訂單. October. 09, 2019 07:38. by 池民九記者 warum@donga.com. 三星重工業8日表示，從臺灣海運公司Evergreen那裏接到了6艘世界最大尺寸的集裝箱船訂單。金額約為1.0980萬億韓元，三星重工業通過此次訂單，完成了今年全年目標的65%。 三星重工業承攬的船舶是2.3萬TEU(1TEU相當於一個長6米的集裝箱)級集裝箱船，長400米，寬61.5米，高33.2米。這超過了今年7月三星重工業向瑞士MSC交付的世界最大集裝箱船的尺寸。 三星重工業通過此次合約，將2.3萬TEU級超大型集裝箱船的訂單余量增加到了14艘。這是世界造船企業中規模最大的。 三星重工業的相關人士解釋說：“采用能設定船舶的最佳航線，並具有實時故障診斷功能的智能船系統‘SVESSEL’，最大可節省7%的燃料，這一點受到了客戶的關註。” 三星重工業包括此次合同在內，今年已承攬到51億美元(約6.12萬億韓元)的訂單，實現了全年目標訂單額78億美元的65%。現代重工業集團、大宇造船海洋等國內3家大型造船公司中，目前三星重工業是唯一一家年訂單目標業績超過50%的企業。

한국어