日本不經調查直接送還朝鮮船員. October. 09, 2019 07:39. by 常駐東京記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府在沒有進行任何調查的情況下，就把在東部海域與本國漁業管制船相撞而沈沒的朝鮮漁船上的約60名船員直接送還朝鮮，引起了以政治圈為中心的批評之聲。批評認為，日本政府為了舉行“無條件的朝日首腦會談”，對朝鮮表現出了低姿態。 據日本廣播協會電視臺（NHK）8日報道，日本首相安倍晉三當天在參議院黨代表對政府質詢中，就前壹天日本水產廳未作調查向朝鮮漁船移交朝鮮船員壹事解釋稱：“（沈沒的）朝鮮漁船的非法捕撈未經確認，因此沒有（對朝鮮船員們）采取拘捕措施。” NHK電視臺在事故發生後援引日本政府相關人士的話報道說：“獲救的朝鮮船員將暫時被送往日本接受調查。”但是日本政府根本沒有進行調查。在侵犯日本主張的專屬經濟水域並下達驅逐命令的過程中，發生了船舶相撞事故，但朝鮮船員仍被釋放，這實屬罕見。 自民黨8日召見水產廳幹部批評說：“難道不應該帶回國內進行調查嗎？”“立即遣返是低姿態。”《每日新聞》在同壹天報道稱，“朝鮮有可能主張事故海域是本國專屬經濟區，要求對沈沒的漁船作出賠償”，“這可能會成為中斷對話的日朝關系的又壹火種”。 官房副長官西村明宏在當天的記者會上表示：“通過北京大使館渠道向朝鮮提出了抗議。”但他沒有提及抗議內容、朝鮮方面的反應等具體內容。日本外交消息靈通人士分析說：“安倍首相不想擴大此次事故，而想就此了結，作為日朝對話的引子。” 此外，安倍8日在參議院對政府質詢中，就“為改善韓日關系的契機”的提問回答說：“韓國是重要的鄰國”，並表示，“根據國際法要求遵守國家間的承諾，使韓日關系回到健康狀態”。他再次將韓日關系惡化的原因歸咎於韓國。 去年10月韓國大法院做出強制征用賠償判決後，安倍以1965年簽署的《韓日請求權協定》為根據，公開重申，如果韓國政府不解決這壹問題，就不會改善與韓國的關系。

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