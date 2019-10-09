朝鮮抗議安理會就潛射導彈召集會議，指責“美國是幕後主使”. October. 09, 2019 07:39. by 常駐紐約記者 樸勇、常駐華盛頓記者 李正恩 parky@donga.com,lightee@donga.com. 聯合國安理會8日（當地時間）將在美國紐約本部就朝鮮潛水艇發射彈道導彈舉行會議，朝鮮常駐聯合國代表金成大使（圖）對此表示強烈反對。 據美聯社、路透社等媒體報道，金成7日表示：“絕不會坐視危險的企圖。很清楚，美國是英國、法國、德國的不純舉動的幕後主使”，指出美國是幕後黑手。他主張：“美國及其追隨者們要牢記，在安理會提出我們的自衛措施問題，會進壹步刺激我們對主權防禦的需求。”在回答有關進壹步導彈試驗的問題時，金成說：“請註意觀察我們今後會做什麽。”不過，他補充說：“這並不意味著要發射其他導彈。” 朝鮮發射彈道導彈違反了聯合國安理會決議。分析認為，朝鮮之所以反應敏感，是因為在斯德哥爾摩磋商破裂後，既不願放棄朝美對話，並試圖事先切斷安理會追加制裁的可能性。 美國負責裁軍事務的大使羅伯特·伍德當天在聯合國舉行的吹風會上表示：“美國完全致力於朝鮮最終的完全的無核化”，“斯德哥爾摩（朝美工作）磋商是很好的對話。我們準備兩周後參加談判。” 韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勛為共享斯德哥爾摩無核化工作磋商相關信息並為舉行韓美磋商前往華盛頓訪問。他在機場對記者們強調：“（朝美）雙方有繼續對話的可能性。開始總是有點辛苦，但也很重要。” 美國總統特朗普在工作磋商破裂後過去的三天裏，沒有任何談及。華盛頓的外交安保專家們還提出了對朝政策失敗的可能性。和平研究所（USIP）首席研究員弗蘭克·嚴表示：“朝鮮和美國都在玩等待對方讓步的‘懦夫遊戲’。”

한국어