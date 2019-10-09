中斷兩個多月的展示恢復，日方：“《和平少女像》再次與觀眾見面”. October. 09, 2019 07:39. by 名古屋=金範錫 常駐記者 bsism@donga.com. 因日本極右勢力預告恐怖襲擊而從8月3日開始(展示)中斷了兩個多月的“和平少女像”(照片)從8日開始再次與日本觀眾見面。 愛知三年展(Aichi Triennale)執行委員會從當天下午2點10分開始在名古屋市愛知縣文化藝術中心重啟包括“和平少女像”在內的企劃展《表達的不自由展•之後》。但愛知三年展將於14日閉幕。和平少女像的重新公開時間只有7天。為抗議少女像展示中斷，宣布同時停止展出的14個作品也在當天重新公開。 看少女像要經過相當繁瑣的程序。首先，因為是針對事先申請者進行抽簽，所以每次只能有30人觀看。還要接受事前教育，解說員也會同行。參觀者不能拍攝視頻，也不能在社交媒體上上傳展示內容。 有人反對限制參觀人數和參觀方式這種做法。有人指出“事實上限制了表達的自由”。 極右人士對此次展覽的重啟表示強烈反對。名古屋市市長河村隆之表示：“重啟展覽是暴力，不能重啟。將在展示會場前舉行示威。”擔任三年展執行委員會代理會長的他還主張稱，不會支付由市裏負擔的三年展舉辦費用3380萬日元(約3.0768億韓元)。 委員會方面出於遊客安全方面的考慮，對所有遊客進行了使用金屬探測器的出入檢查。

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