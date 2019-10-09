崔誌萬擊出個人PS首記本壘打，坦帕灣隊絕地反擊保住系列賽懸念. October. 09, 2019 07:40. by 金培中 wanted@donga.com. 崔誌萬(28歲•坦帕灣光芒隊)在自己的首場季後賽中，面對“200勝投手”傑克•格林基擊出了本壘打。這為站在懸崖邊的球隊增添了活力。 8日，崔誌萬在美國職棒大聯盟(MLB)美國聯盟分區系列賽(ALDS)與休斯頓太空人隊的比賽中，在3比1領先的第3局下半局，面對傑克•格林基擊出了個人本壘打。在2好球2壞球的情況下，他擊出時速142公裏的變速球，越過了主場聖卡納體育場右側圍墻(飛行距離123米)。這是他的第一個秋季棒球本壘打，也是繼秋信守(德克薩斯騎警隊)之後，第二個取得該成就的韓國人擊球手。曾與柳賢振一起效力於洛杉磯道奇隊的格林基曾在2009年獲得賽揚獎，共取得205勝(123負)。今年他也取得了18勝(5負)的傲人成績。 托4號擊球手崔誌萬的制勝本壘打的福，已連負兩場站在懸崖邊的坦帕灣隊以10比3大勝對手，改變了系列賽局面。遭遇蒙頭一擊的休斯頓隊，在第四場比賽中將派上球隊的王牌賈斯汀•伯蘭德(第一場比賽的勝利投手)出任首發。 另一方面，國家聯盟分區賽(NLDS)都將在最後的第5場比賽中決出進入冠軍系列賽(CS)的球隊。華盛頓國民隊在與洛杉磯道奇隊的NLDS第4場比賽中，憑借首發投手馬克斯•舒爾澤7局失1分的好投，以6比1獲勝，將系列賽拉回到了同一起跑線。柳賢振在第3場比賽上帶領道奇隊取得勝利後曾表示“如果系列賽拖入第5場比賽，我也會進行候補投手投球”，人們正在關註他會否在季後賽中首次替補(救援)登場。聖路易斯隊也在第四場比賽中，經過延長賽第10局的較量，以5比4擊敗亞特蘭大隊，將系列賽拖入第五場。 另外，紐約洋基隊以5比1擊敗明尼蘇達雙城隊，以3連勝的成績率先進入了ALCS(美聯冠軍系列賽)。紐約洋基隊將從13日開始與休斯頓隊和坦帕灣隊之間的勝者進行ALCS(7戰4勝制)比賽。

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