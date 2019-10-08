“輔音和元音組合的韓文本身就是藝術”. October. 08, 2019 07:43. by 田承勳 raphy@donga.com. “聽說最近外國知名人士也經常穿著用韓文設計的T恤。他們認為韓文非常有符號性，形態非常漂亮。但是我們反而在網上看到這樣的照片，就把它當作是搞笑的意思，用韓文而不是英文設計的T恤，感覺很別扭。” 5日在首爾中區“文化站首爾284”(舊首爾歷史)舉行的《2019文字設計宴會：第6屆國際字體排印學雙年展》上見到的金達萊、藝術總監朴宇赫強調說：“說到韓文，其實它就是一種為了用字體制造圖案或制造形狀的字體設計而誕生的文字。” 今年迎來第6屆的該展示會是由韓國工藝•設計文化振興院(院長崔奉賢)主辦的國內最大的字體排印學展示會。今年，以“字體排印學與事物”為主題，來自全球22個國家、127支隊伍的作者在6個欄目(萬花筒、多面體、鐘表、邊角、雜物、事物等)展出各種奇思妙想的字體排印學作品。 展廳裏擺滿了用字體和數字作為設計的衣架、家具、文具、飾品、玩具等在日常生活中可以接觸到的有趣物品。此外，還設有能夠讓人感受到各國語言的美感的“活字林”“活字隧道”，字體設計根據粗細不同，形態自動變化的“Variable字體”新技術徐徐展開，仿佛跳舞的影像。 令人印象最深刻的展覽是《萬花筒》欄目。正如轉動在三面為鏡子的圓筒中放入彩紙或纖維塑料的萬花筒，可以欣賞到千變萬化的美麗形態一樣，分解並組裝點線面的要素，介紹多彩變化的字體排印學作品。 “字體排印學的核心是‘組合’。就是將20~30個基本字母來回組合，制造單詞，組成句子。在活字裏，活是“살 활(活)”。互相分離的字體會活著移動。像這樣，輔音和元音在建築上漂亮地堆積、解體、重新聚合的字體就是韓文的代表。” 朴總監表示：“韓文在制作字母的時候也是制作基本的東西，重新組合和變形而成。例如，‘ᄁ’是兩個‘ᄀ’貼在一起，‘ㅋ’則是在‘ᄀ’上添上一橫。”他強調說：“如果閱讀訓民正音解例本，就會發現其中有‘聚合使用’這樣一句話，像這樣完美使用手冊的語言在世界上也是非常罕見的。” 本月9、19日下午2時，將舉行參加展示會的字體排印學設計師們參加的脫口秀節目。

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