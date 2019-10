朝鮮要求美國“完全、不可逆地撤回敵視政策”. October. 08, 2019 07:43. by 黃仁贊 hic@donga.com. 據確認,在朝美無核化工作磋商決裂後,朝鮮向美國提出了“完全、不可逆地撤回對朝敵視政策”的要求,並把它翻譯為“CIWH, Complete and Irreversible Withdrawal of the Hostile Policy”的縮略表達。朝鮮此舉,似乎是在模仿美國向朝鮮要求的“完全、可驗證、不可逆的無核化(CVID, Complete, Verifiable,Irreversible,Complete Dismantlement)”,圍繞制裁最新制訂了句式。 朝鮮在斯德哥爾摩談判破裂後的第二天即6日下午,通過外務省發言人談話表示:“在美國采取實質性措施,完全、不可逆地撤回針對朝鮮的敵對政策之前,朝鮮無意參加這種令人惡心的談判。”同壹天,朝鮮中央通訊社英文版報道了這壹內容,並使用了縮略為“CIWH”的表述。 韓國政府壹名高級官員表示:“朝鮮壹直以來在批評美國有關CVID等的表述,雖然也使用過complete(完全)、irreversible(不可逆)等詞匯,但在要求解除制裁的同時使用CIWH這樣的詞匯還是第壹次”,“似乎是在表達有關制裁的具體要求值。”

