朝鮮恐嚇“可怕的事件”……不能允许跳過工作磋商的首腦“直接交易”. October. 08, 2019 07:44. . 朝美工作磋商朝鮮方面的代表、朝鮮外務省巡回大使金明吉昨天抵達回國經由地北京時表示，“今後的會談取決於美方”，“這次會談令人惡心。”他還威脅：“如果美國的準備工作做得不到位，有誰知道會不會發生某種可怕的事情呢？”他把在瑞典斯德哥爾摩舉行的工作磋商破裂的責任推給美國，再次威脅可以重啟核試驗和試射洲際彈道導彈。 朝鮮的態度，究竟是想打破談判，還是為了爭取更大收獲的談判戰術，還有待觀察。但是，通過懸崖邊上的恐嚇來擡高自己的身價，這是朝鮮的慣用伎倆。朝鮮這壹次要求美國首先采取“完全、不可逆地撤回”對朝敵視政策的實際措施。而在上個月，朝鮮開口提出“制度（體制）安全”的要求，針對美國要求朝鮮“先無核化”，針對性地提出了要求保障體制安全的前提條件。 此次工作磋商的破裂，似乎是對2月28日河內談判破裂的朝鮮式回敬。正如當時唐納德·特朗普總統在河內拿出朝鮮應該廢除的項目清單，動搖了談判壹樣，這壹次朝鮮充分權衡了美國的“創意”和靈活姿勢，然後大幅提高了要求水平，就像催債壹樣讓美國先行墊付錢款，以這種方式動搖了談判。朝鮮此舉的目的很明確。就是要跳過沒有收獲的工作磋商，直接走向兩國首腦之間的談判活動。 朝鮮在短期內拒絕工作磋商、繼續維持強硬基調的可能性很大。即便再次參加磋商，也會催促舉行首腦之間的直接交易。事情發展到這個地步，特朗普總統也有責任。他壹再容忍朝鮮反復發射導彈的挑釁行為，為其鼓氣，重復了過去把工作磋商之後舉行首腦會談的可能性既定事實化的失誤。哪怕從現在起，美國也要明確表示，如果工作磋商中沒有完成協議，就不能舉行首腦會談。倘非如此，工作磋商就只會毫無收獲地以破裂告終。

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