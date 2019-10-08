向敵人偷學吧. October. 08, 2019 07:44. . 離開雅典，繼續向北。希臘特有的圓形山丘與藍天相連，望著山丘的斜坡，眼中似乎看到了重裝步兵的隊形。最早的軍隊，最初的戰術和武器是“大地”。雖然地形並不決定全部戰術，但是不能使用不適合地形的戰術和武器。從雅典周邊遍地巖石和小丘的地形來看，就能充分理解，希臘為什麽擅長使用重裝步兵，而在騎兵方面薄弱。 但進入中北部地區的色薩利，我大吃了壹驚。如畫般的平原展現在眼前。到目前為止所看到的希臘原野，就算是壹片平地，絕大多數平地也都是夾在山坡巖石之間的狹窄原野。但來到色薩利，這裏展現的是真正的平原。零星出現的丘陵，也不是馬兒不易爬上的丘陵，反而是能讓馬得到運動，很適於用作牧場。 在希臘的中北部，和南部不同，騎兵十分發達。特別是色薩利，它以培養出希臘最強的騎兵而聞名。被稱為騎兵的天堂、戰術家天堂的地形，有很多像這樣平原和草場丘陵適度交織的地方。 對於雅典人而言，這些騎兵無疑是壹場噩夢。雅典衛城山坡上帕臺農神殿的墻面的裝飾板中，重裝步兵和半人馬戰鬥的場面特別多。有壹種說法，半人半馬的半人馬是騎兵的象征。對於雅典人來說騎兵是怎樣的噩夢，才會制作那樣的面板啊？ 但是雅典人雖然詛咒騎兵，把騎兵變成了如同半人馬的不良圖標，他們認為培養騎兵更為重要。當然，雖然努力了，但未能成功，這也是它在伯羅奔尼撒戰爭中敗給斯巴達的原因之壹。 詛咒敵人、抱怨敵人很容易。但那就像帕臺農神殿的面板壹樣，對取得勝利沒有任何幫助。要想獲勝，就得精明。向敵人學習，哪怕是偷著學，也要把它學到手。那是無數戰爭史上始終如壹的制勝秘訣。

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