柳賢振贏得NLDS第3場比賽的勝利，離晉級只差一步. October. 08, 2019 07:43. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 7日，美國華盛頓的國民體育場(Nationals Park)擠滿了為美國職業棒球大聯盟主隊華盛頓國民隊加油助威的紅色隊服，儼然成為了一片紅色海洋。華盛頓國民隊以2比0領先的第4局，安東尼•倫登和胡安•索托接連擊出安打後，主場4萬多名觀眾齊聲歡呼，氣氛達到高潮。 但這種熱潮並沒有持續很久。因為，“冷靜的勝負師”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)每次都會給夢想勝利的人們潑冷水。 LA道奇隊7日在國民體育場舉行的與華盛頓隊的國家聯盟分區賽(5戰3勝制)第3場比賽中以10比4獲勝。本場過後道奇隊將本輪系列賽戰績變為2勝1負，只要再取得1勝就能進軍冠軍系列賽。先發投手柳賢振在5局內以4個被安打(1個被本壘打)、2個四壞球上壘、2失分，成為勝利投手。 柳賢振當天沒有展現出像常規賽一樣的威力。在第1局被索托打出2分本壘打。雖然在第2、3局以三者凡退(讓三名擊球手連續出局)結束，但他在第4局遭遇連續安打，面臨無人出局1、2壘有人的危機。柳賢振向對方5號擊球手哈維•肯德裏克投出的第5個球變速球誘導出騰空球後，面對對方6號擊球手科特•鈴木，用外側變速球誘導出雙殺出局，從而結束本局。他在第五局被邁克爾•泰勒擊出安打後，用故意四壞球放出特雷•特納，雖然面臨2人出局1、2壘有人的危機，但他用外側直線球誘導出騰空球陣殺亞當•伊頓，完成了任務。柳賢振在賽後表示：“被對方打出本壘打後一下子就恢復了精神。下一場比賽，我不會再犯同樣的錯誤。如果系列賽打到第五場，需要我替補出場，我當然會做好準備。” 當天，柳賢振的主要武器—變速球大放異彩。在74個投球中，變速球最多，達32個(43.2%)。與常規賽變速球的比重(27.5%)相比，這一數據有了大幅上升。柳賢振在15個出局中，有9個是變速球，另外7次讓對方擊球員出現了空擊。投出變速球讓對方擊出的安打只有索托擊出的1個。 被柳賢振稱為“靈魂搭檔”的道奇隊捕手拉塞爾•馬丁在擊球位上也作為特級助手活躍在球場上。在球隊以1比2落後的第6局，以2打點適時打實現了逆轉，給柳賢振創造了成為勝利投手的條件。此後在第9局無人出局1壘有人的情況下，馬丁擊出2分本壘打，鎖定了勝局。馬丁在常規賽的擊球率為0.220，顯示出作為一名老隊員的成熟，本場比賽他取得4次有效擊球、2支安打、4打點的成績，表現十分活躍。 本場比賽道奇隊主教練大衛•羅伯茨的用兵戰術也大放異彩。在候補投手方面存在弱點的華盛頓隊在第6回合讓首發投手帕特裏克•科文上場，試圖阻止球隊失分。但是道奇隊的替補球員大衛•弗裏茲和基奎•埃爾南德斯擊出安打等，在第6局就取得了7分，徹底抓住了勝機。當地媒體《橙郡新聞》援引“在被狠狠打臉之前，誰都有計劃”這一邁克•泰森的經典言論報道稱，“華盛頓是有計劃的。他們想讓強有力的先發投手擔任候補投手。但是道奇隊在他們的臉上打了一拳。” 兩隊之間的第四場比賽將於8日上午7時40分在同一地點進行。

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