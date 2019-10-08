釜山電影節體驗VR電影. October. 08, 2019 07:44. by 李?? baltika7@donga.com. 觀眾通過電影中的登場人物，代替自己體驗電影中的世界。但有些影片卻以特殊的方式把觀眾推進影片裏。4日，在舉行釜山國際電影節的釜山海雲臺區電影殿堂BIFF HILL 1樓處設立的虛擬現實(VR)中心入口處，準備親自進入電影裏的來自各國的觀眾排起了長隊。 獲得第76屆威尼斯電影節最佳VR獎的《The Key•導演席琳特拉伊•卡特》是以“難民”為主題的作品。戴上移動VR頭戴式耳機，雙手握著鼠標的瞬間，四周就變成了昏暗狹小的房間。暴風雨襲來，狹窄的房間門似乎被掀開，不知何時，你就身處巨大的沙漠中，站在長長的隊伍中間。一個看起來像地獄門衛的巨型怪物打開文件，示威似的在你眼前指手畫腳。 在《The Key》的視頻預告片中，導演名字前面沒有使用“Direct”一詞，而是使用了“Journey”一詞，意思是構成觀眾經歷的體驗旅程。從狹小的房間到仿佛置身於月球表面或地獄中間的荒涼和迷茫，觀眾不是通過銀幕觀看和理解難民的真實情況，而是直接“體驗”這種恐懼。 電影殿堂Cinemountin準備的《全息圖劇場(Hologram Theatre)》則更進一步，戴著VR頭戴式耳機的觀眾將在其他觀眾面前表演。跟著VR的影像做動作的話，就會配合投映到舞臺的全息圖的動作，像玩遊戲一樣用全息圖盾牌擋住飛過來的各種形狀的圖形。 釜山國際電影節在2017年首次放映了23部VR電影。今年上映的電影增至53部。特別是題材十分多樣化，包括電視劇、紀錄片、動畫、科幻等。不僅有《The Key》，還有Dexter Studios制作的《鳥的領域》、以被派遣到流血現場的記者的視角體驗的《自由法典1991》、進入神秘的殺人現場的《Fire Escape》等等。如同電影《黑客帝國》中的尼奧一樣，這些作品讓人產生一種錯覺，以為自己已經完全進入虛擬世界。 VR內容的發展朝著消除妨礙投入的因素的方向，與正在進化的硬件和5G移動通信網和雲技術開發等相結合，正在逐漸加速。可360度環視四周的視野，脫離了四角的屏幕，觀眾可以直接行動，環顧周圍，觸摸和啟動電影中的一些元素，VR電影帶給觀眾全新的體驗。世界三大電影節之一的威尼斯電影節於2017年新設VR電影競賽單元，世界各國電影節也爭先恐後地準備VR欄目。在去年的威尼斯電影節上，蔡洙應導演的《Buddy》獲得了VR經驗獎，國內VR內容水準也在不斷發展。 在國內，Barunson公司正在開發電影制作技巧和VR內容，擁有虛擬特效(VFX)專門技術的Dexter Studios也正在制作和發行與網絡漫畫等多種知識產權(IP)相結合的VR內容。Barunson公司VR遊戲事業部組長朴載河(音)表示：“初期，只註重單純和刺激性效果的內容受到關註，但當VR內容結合好的故事情節和技術時，其效果會得到擴展。預計隨著技術的發展，內容成熟的2022年左右市場將大規模打開。”

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