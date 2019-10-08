香港示威者首次與中國軍隊對峙，剛剛接近部隊就被警告“要為後果負責任”. October. 08, 2019 07:44. by 尹完準 zeitung@donga.com. 香港反中示威者和中國人民解放軍駐港部隊6日晚間發生短暫對峙。在始於6月至今已延續四個多月的這次示威中，這是雙方首次直接對峙，令緊張感達到了高潮。 當天，數百名示威者前往九龍地區的人民解放軍部隊營區附近，用激光燈光照射部隊建築物。中國軍隊立即在房屋頂上舉起黃色旗幟，向示威者發出警告信號。旗幟上用中國本土使用的普通話和英語寫著：“妳們正在違反法律。可能會被起訴。”中國軍隊還用在香港使用的廣東話發出語音警告：“以後發生的後果，妳們自己要負責任。” 這壹過程中，中國軍隊使用攝像機拍攝示威者，密切監視他們的動態。但是，隨著示威者不久即離開部隊周邊，再沒有發生沖突。《南華早報》報道稱，“中國軍隊對前所未有的行動發出了警告”。有人擔心，如果中國軍隊向示威者射擊或流血鎮壓，示威事態有可能朝著無法控制的方向發展。親中派勢力主張，示威者的此次行動可能是為了拉西方介入而實施的故意挑釁。 隨著5日開始施行《禁止蒙面規例》，對立也越來越激化。香港警方7日以涉嫌違反禁止蒙面法，首次起訴壹名18歲的大學生和壹名38歲的女子。她們5日淩晨戴著口罩展開示威，隨後被捕。教育當局向初中和高中的校長們發出指示：“從8日起，要提交戴口罩上學的學生、拒絕上課的學生、展開手拉手示威或喊口號的學生的名單。”據稱，警方6日在未經大學許可的情況下，進入香港中文大學和浸禮大學校內，將示威者和戴口罩市民全部逮捕。 6日，在深水埗地區，壹名60多歲的司機駕駛壹輛出租車沖向示威人群，導致兩人被車子軋倒，身受重傷。之後，人們看到，示威者們把司機拉出車外進行毆打，司機臉上流著血，失去意識。壹名電視臺記者被示威者投擲的火焰瓶砸中，臉部被燒傷。 7日上午，香港地鐵只運營了所有地鐵站（94處）中的39處。當天下午6點起以內部修理為由關閉全部路線，令城市猶如壹座幽靈城市。大型購物商場紛紛關門，主要超市也縮短了營業時間。去超市購買生活必需品的人群排起長隊，還出現了東西被搶購壹空的情景。部分市民認為“如同戰爭般的氛圍”。 此外，美國職業籃球（NBA）的著名球隊休斯頓火箭隊總經理達雷爾·莫雷因為支持示威者，導致贊助火箭隊的中國企業紛紛中斷贊助，遭受了屈辱。他在6日在推特上寫道：“對於復雜的事件，僅支持了壹方。”

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