檢察機關加快“調查曹國”的步伐，政界不要動搖調查. October. 07, 2019 07:23. . 檢察機關繼3日之後，前天再次傳喚法務部長曹國的夫人、東洋大學教授鄭京心，進行了非公開調查。鄭京心教授接受檢察調查的當天，在檢察廳大樓附近舉行了敦促檢察改革的大規模蠟燭集會。以鄭京心教授的調查為契機，有關曹國部長壹家的調查似乎進入了最後階段。壹旦針對鄭京心教授的調查告壹段落，檢方的調查很有可能直接轉向曹國部長。 在檢察機關的調查如此加速急流的情況下，執政圈提高了檢察機關改革的呼聲，加大了對尹錫烈治下檢察機關的壓力。包括盧武鉉財團理事長柳時敏在內的親執政圈人士紛紛指責，聲稱“尹錫烈之亂”“檢方政變”等。部分親文在寅的支持者甚至對搜查曹國部長住宅的3名檢察官中唯壹壹名女檢察官的照片、履歷、配偶身份等進行了人身侮辱，展開了“網絡恐怖主義”。相反，在野黨認為檢方沒有緊急逮捕鄭教授，提出了“關照性調查”嫌疑。 為了保護人權，檢察改革雖然也有防止無所不能的檢察權力被濫用的目標，但是從活生生的政治權力中確保檢察的中立性也是重要的課題。如果由於政界對調查曹國部長壹家的檢察機關施加壓力，調查不能順利進行，執政圈強力推進的檢察機關改革的純粹性將遭到破壞。 檢察改革和調查曹國完全是兩碼事。曹國部長繼續硬挺下去，對檢察改革也造成了負擔。以照顧嫌疑人人權的方向改變檢察機關陳舊的調查慣例是值得肯定的事情，但是對於第壹個受惠者是曹國部長的夫人這壹現實，令很多國民感到不舒服。文在寅政府的檢察改革最終可能會受到包庇同壹方實權部長的批評。政界不要再動搖檢察機關的調查，而應該等到調查結束為止，靜觀其變，然後根據調查結果進行嚴厲的評價。 檢察機關也要加快調查速度。以首爾大學和釜山大學等扣押搜查為信號彈，檢察機關的調查已經進行了41天。雖然對現任法務部長家屬的調查具有重壓感，但是隨著調查時間的推移，過度調查等不必要的誤會也會增加。尹錫烈治下的檢察廳應該用+調查結果說話，結果應該迅速公布。

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