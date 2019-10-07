愛國主義沸騰的建國70年，中國內部也有責任的聲音. October. 07, 2019 07:23. by 尹完準 zeitung@donga.com. 10月1日，新中國成立70周年紀念閱兵式從上午10時（當地時間）開始在北京中心天安門壹帶舉行。包括記者在內的外國記者在閱兵式開始前5個半小時，即上午4點半左右經過第壹次安檢後，聚集在北京西部的媒體中心。漆黑的清晨，記者驅車行駛在交通管制下空蕩蕩的馬路上，早上6時左右到達天安門廣場附近的前門。為了前往觀看閱兵式場所天安門廣場的最前方，必須通過第二次安檢。 《人民日報》、新華社等中國官方媒體的記者於前壹天的30日晚11時在媒體中心集合。他們到達天安門壹帶的時間是1日淩晨1點50分左右。參加閱兵式的士兵們已經集結在長安大街上。他們在街上呆了整整壹夜，但表情很明朗。 閱兵式開始前在現場見到的中國人也掩飾不住激動的心情。3萬多名觀眾從各地選拔，獲得了參觀閱兵的機會，從淩晨就到達了現場。在天安門廣場親眼看到“強大的祖國軍隊”是中國人的夢想。 “任何勢力也無法動搖我們偉大祖國的地位。”中國國家主席習近平的宣布，引起了中國人在歡呼。習主席說：“70年前，新中國成立以後，徹底改變了近代以來中國漫長的積貧積弱、慘遭欺負的悲慘命運。”此話意味深長。中國人民對“強大起來的祖國”的歡呼，展示了現在不僅是美國，世界上任何壹個國家都無法撼動中國的自豪。這種自豪感有時通過對外部好戰的語言表現出來。 現在，全中國上下都在為“人民的團結”最為重要的愛國主義而沸騰。國慶節長假（1日至7日）上映的愛國主義電影《我和我的祖國》等票房火爆。“中華民族偉大復興”的民族主義支撐著愛國主義。愛國主義本身不應該責怪。但是，中國內部也有人擔心，中國是否意識到了“強國應承擔的沈重責任”。 曾任北京大學國際關系學院副院長的北京大學教授王逸舟在接受采訪時警告說：“如果錯誤處理民族主義，可能會變成壹種盲目的愛國主義。”他指出：“特別是壹個國家，如果曾經遭受過欺負，或者存在主權爭端，民族主義可能會產生意想不到地傷害他人的後果。”他壹語道破，“好外交必須有好內治、好的社會基礎”。他主張，走向“仁社會”的條件包括“人民更開放，沒有好戰情緒的社會”等。 他擔心的是，其他國家為什麼對中國崛起感到擔憂和威脅，而中國卻認識不到這壹點。他說，中國的崛起已經走到了十字路口，“越是高山之巔，風景越美，但高山癥狀越嚴重”。現在中國遇到了過去沒有的問題，即世界中更大的責任和義務問題，需要回顧是不是因為過分強調愛國主義而遮住了眼睛。

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