在紐約宣傳獨島和東海的旅美韓人. October. 07, 2019 07:23. by 朴湧 parky@donga.com. 世界韓人日的5日(當地時間)下午，美國紐約曼哈頓韓國城周邊的大路“Six Avenue”上車輛的通行被控制。街上隨處可見身穿韓服的同胞們。以傳統國樂吹打隊為首的紐約韓人會等韓人團體、訪問韓國的百濟文化節推進委員會會員等參加了遊行，今年迎來第39屆的“韓國遊行”正式開始。 在韓國城所在的32號街，與K-pop、傳統舞蹈等一起舉行了“韓國慶典”。紐約韓人會會長查爾斯-尹、紐約總領事朴孝成(音)和紐約當地政治人士等20多人出席了當天的活動，並表示祝賀。他們一起攪拌用美國東部韓食世界化推進委員會準備的500人份的拌飯，鞏固了韓美友好。當天，百濟文化節推進委員會還舉辦了百濟四季歌會，吸引了當地人的視線。 沿著32號大街的路，很多市民和遊客來到了介紹韓國傳統食品和紫菜等傳統食品的露天集市和宣傳展位。今年首次設立了宣傳獨島和東海的宣傳展位。紐約韓人會方面解釋說，為了在美國當地廣泛宣傳有關獨島和東海的正確標記，準備了宣傳展位。 尹會長表示：“看到紐約市民對百濟‘MIMAJI’演出等新推出的韓國傳統演出狂熱不已，看到了另一種韓流的可能性。計劃在明年迎來韓國慶典40周年之際準備更加豐富的活動。” 紐約韓國遊行始於1980年。紐約州宣布10月的第一個星期六為紐約州“韓國日”。每年隨著韓國傳統音樂、演出、美食等豐富多彩的韓國文化的介紹，“韓國遊行”已經成為紐約當地具有代表性的街頭慶典之一。

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