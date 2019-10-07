黃義助和黃喜燦雙雙啟動得分炮，期待為國家隊的進攻註入活力. October. 07, 2019 07:22. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在禁區外6米處接到隊友傳球的黃義助(27歲•波爾多)嘗試了一記右腳大力射門。腳踝力量出眾的黃義助射出的皮球飛出約28米遠，落入對方球門右下角。這是一記完美的落葉球，對方門將甚至站在原地沒能作出反應。 6日，韓國國家足球隊前鋒黃義助在法國圖盧茲舉行的法甲聯賽的一場比賽中，在本隊2比0領先的下半場第8分鐘，利用一腳遠射破門，為波爾多隊以3比1客場獲勝立下汗馬功勞。 黃義助的主要位置是鋒線上的突前前鋒，但在波爾多隊他很多時候都是擔任邊鋒。當天作為右邊鋒首發出場的他，在左右兩側、中央來回活躍，終於啟動了得分炮。黃義助在8月25日與第戎隊的比賽中攻入了自己進軍法國舞臺的首粒進球，時隔42天(韓國時間)他再次攻入了本賽季第2粒進球。 “黃牛”黃喜燦(23歲•薩爾茨堡)在當天舉行的奧地利足球甲級聯賽中，在本隊5比0大比分領先的下半場第41分鐘，左腳射門得分，幫助球隊以6比0大獲全勝。在當天下半場第25分鐘替補上場的他在上場16分鐘之後就立馬取得進球，展現出了如魚得水的進球感覺。繼3日歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)對陣利物浦(1粒進球、1次助攻)後，連續2場比賽斬獲進球的黃喜燦本賽季各項賽事總進球數達到了7個。 雙雙啟動得分炮的“兩黃”黃義助和黃喜燦期待為即將迎戰斯裏蘭卡(10日)和朝鮮(15日)的2022卡塔爾世界杯亞洲區第二輪預選賽的韓國代表隊的進攻註入活力。國家隊將於7日在京畿坡州足球代表隊訓練中心(NFC)集合，開始訓練。

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