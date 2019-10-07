SK Plasma將進軍南美最大市場巴西. October. 07, 2019 07:22. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 血液制劑專門企業SK Plasma將首次進軍南美最大市場巴西。 SK Plasma6日宣布，在巴西衛生部主辦的2020年血液制劑招標中，公司被選為免疫球蛋白(globulin)“IVIG-SN”供應商。SK Plasma承攬的訂單總額約為2000萬美元(約239億韓元)。這是SK Plasma自2015年從SK化學那裏分家出來以後創下的最大出口額。 SK Plasma公司與世界排名第一的血液制劑企業澳大利亞CSL公司和世界排名第四的瑞士Octapharma公司等8家全球血液制劑公司展開競爭，最終被選為供應者。SK Plasma的免疫球蛋白“IVIG-SN”是具有先天性免疫缺陷癥、免疫性血小板減少癥等的適應癥的血液制劑。 SK Plasma公司期待以進軍巴西為契機，加快進軍約1萬億韓元規模的南美血液制劑市場的速度。 特別是根據血液制劑專門市場調查機構MRB的介紹，2016年南美免疫球蛋白市場的規模約為3500億韓元，其中巴西是約占35%的最大市場。

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