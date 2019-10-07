今年最強臺風“海貝思”生成，很有可能向日本九州島方向移動. October. 07, 2019 07:23. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 今年第19號臺風“海貝思”(HAGIBIS•名字來自菲律賓，意為“褐雨燕”)6日上午在美國關島東部海域生成。氣象廳預測，“海貝思”是今年在西太平洋生成的臺風中威力最強的。該臺風是否會對韓半島產生影響還是未知數。 據韓國氣象廳6日透露，“海貝思”當天下午3時正在關島以東1050公裏附近海域以每小時36公裏的速度西進。目前強風半徑為200公裏，中心最大風速為每秒24米，屬於弱小的小型臺風，但預計8日以後臺風將發展為“非常強的中型”臺風。氣象廳預測，10日下午“海貝思”將進入沖繩海域，強風半徑最大可達450公裏，中心最大風速可達每秒53米。預計中心氣壓將降至920hPa。 氣象廳說明表示：“將途經水溫達30度的高水溫海域，且會經過上下層無風差的地方，因此海貝思將有可能迅速發展成為十分強大的臺風。” 至於海貝思是否會影響我國，目前還不得而知。氣象廳表示，“海貝思很有可能在本周晚些時候進入日本沖繩地區，然後向東北方向的日本九州方向移動。目前該臺風遠離韓國，但周邊氣壓計的變化可能會導致臺風的前進方向發生變化，因此現在談是否會對韓半島造成影響還為時過早。” 如果“海貝思”前往韓半島，2019年將成為氣象觀測以來影響韓半島的臺風最多的一年，多達8個。目前，截至造成10人死亡的第18號臺風米娜(MITAG)為止共有7個，與1950年、1959年並列第1位。臺風即使不登陸韓半島，向我國周邊移動，也很有可能會對海域和陸地造成影響。

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