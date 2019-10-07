朝鮮金明吉表情凝重地表示“是美國的責任”，比根則在美食店品嘗紅酒和披薩表現“從容”. October. 07, 2019 07:23. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 5日（當地時間），瑞典斯德哥爾摩外郊的會議設施“埃爾夫維克斯特蘭德別墅”。這處被大海包圍的美麗的休養設施，是舉行朝美無核化工作磋商的地方。盡管氣溫是零下1度，韓國、美國、日本、瑞典等國家的數十名記者為了采訪雙方磋商代表——朝鮮外務省巡回大使金明吉和美國國務院對朝政策特別代表史蒂芬·比根，展開了激烈的競爭。 上午9點40分左右，金明吉出現在會談場。當記者問及“對會議結果是否樂觀”時，他笑著說：“看看再說吧。”首先到達的比根也笑著迎接了金明吉。兩人的臉上似乎充滿了期待。 融洽的氣氛在約2小時20分鐘後發生了變化。中午12點，以金明吉為首的朝鮮代表團乘坐黑色汽車離開會場，回到了位於斯德哥爾摩郊區裏丁外的朝鮮大使館。又過了2小時20分鐘後，金明吉回到會談現場，但表情完全凝重。金明吉沒有回答記者“為什麼中途出來”的提問。壹名日本記者高喊，“為了韓半島的和平，請揮揮手”，但金明吉沒有做出回應。 離開會場的金明吉當天下午6點32分在朝鮮大使館發表了會談破裂的說明。朝鮮方面從3日開始到當天為止，對各國記者的采訪壹律不予回應。但當天晚上，朝方副團長、前外務省負責美國事務的局長權正根壹抵達大使館，就在圍墻內大聲說，“我方將發表聲明，請稍等”。7分鐘後，金明吉手拿三四張紙出場，在記者面前以嚴肅的表情朗讀了聲明。 金明吉表示：“磋商未能滿足我們的期待而破裂。這次磋商之所以未能取得任何結果而破裂，完全在於美國未能放棄陳舊的立場和態度。”金明吉每讀壹句，翻譯就會立即翻譯成英語。這似乎是想向外媒記者表明朝鮮的立場。金明吉以悲壯的表情要求美國保障體制安全及放寬制裁。他聲稱：“去年6月舉行第壹次新加坡朝美首腦會談後，美國先後15次針對我們實施了制裁措施。” 在約11分鐘的聲明發表結束後，朝鮮代表團破例對采訪團表示，“將接受3個提問”。記者們問道，“美國是否對保障體制完全沒有任何積極的表態？”“朝鮮停止試射洲際導彈和核試驗的承諾是否會維持到年底？”等，但金明吉只是重復了“責任在於美國”的答復。金明吉最後表示：“我們是繼續停止核試驗和洲際導彈試射，還是重新開始，完全取決於美國的立場。” 美國代表團在談判破裂後也沒有立即發表立場。特別是比根，還在斯德哥爾摩市內壹家知名餐廳享受紅酒、啤酒、披薩等，顯得十分輕松。美國國務院在朝鮮發表聲明約3小時後的當晚10時左右反駁朝鮮主張稱：“我們提出了創意性想法，進行了很好的討論。”

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