朝鮮可能再次發射潛射導彈以向美國施壓. October. 07, 2019 07:23. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鮮與美國5日（當地時間）在瑞典斯德哥爾摩舉行工作磋商，確認了有關無核化問題的分歧，因此有分析認為，朝鮮會進行新的軍事挑釁。也就是說，朝鮮可以通過把搭載2日發射的新型潛射彈道導彈“北極星-3型”的新型潛艇送入大海的方式，提高對美國的壓力。 韓國政府壹名消息人士6日表示：“朝鮮有可能在國務委員會委員長金正恩的參觀下，為能夠搭載3枚以上‘北極星-3型’導彈的3000噸級新型潛艇舉行首次下水儀式。我方正在密切關註。”據悉，韓國軍方捕捉到了朝鮮在鹹鏡南道新浦造船廠壹帶設置大型遮擋板的動向。 如果朝鮮繼新型潛射導彈後，舉行7月份已公開部分內容的新型潛艇的下水儀式，對美國的施壓強度將接近臨界點。把相當於潛射導彈發射臺的潛水艇下水，意味著潛射導彈的實戰部署已經臨近，可以解釋為現在可以用潛射導彈襲擊美國本土的“公開警告”性質。 為了顯示“北極星-3型”可能攻擊的長射程，朝鮮也有可能選擇西海岸的平安南道南浦前海作為發動追加挑釁的地點。因為從西部海域發射直穿內陸、在東部海域著彈的罕見方式，可以展示其完善的技術。上個月對南浦海軍造船廠拍攝的商業衛星照片上，捕捉到了停泊有潛射導彈試驗用駁船的畫面，這也提高了這種可能性。韓國國防安保論壇專門研究委員慎宗宇（音譯）表示：“在西部海域發射，導彈需要飛行1000公裏以上”，“展示‘北極星-3型’的射程出乎意料地長，是在誇耀打擊美國本土的能力，這將成為高強度壓力。”

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