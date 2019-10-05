紋絲不動的日本政府……日本產業界不斷遭受損失. October. 05, 2019 07:38. by 常駐東京記者 金範錫 bsism@donga.com. 就加強針對韓國的出口限制措施，日本政府仍然非常頑固。上個月11日就任的新任經濟產業大臣菅原壹秀最近在接受日本媒體采訪時表示：“政府的立場沒有改變。紋絲不動。”負責管制工作的經濟產業省貿易管理科科長巖松潤3日也向記者表示：“（希望出口的企業）如果按照審查標準提出申請，問題不大。（限制出口）方針不會改變。” 日本加強出口限制的背景是韓國大法院關於強制征用賠償的判決。日本政府在強制征用問題上依然強硬。日本首相安倍晉三在4日開會的臨時國會上說：“我想要求根據國際法遵守國與國之間的承諾。”同壹天，日本外相茂木敏充在接受《日本經濟新聞》采訪時也提高聲音稱：“從保護日本企業正當經濟活動的觀點出發，也將把所有選項放在視野上，毅然應對。”由於日本政府的這種強硬方針，日本企業和旅遊業面臨危機。 ○苦戰的日本核心零部件出口企業 日本大阪的森田化學工業公司是壹家中堅半導體材料公司。生產的是去除半導體基板（矽片）時使用的高純度氟化氫。從今年7月4日開始，該公司的對韓出口全面中斷。這是因為沒有從日本政府獲得任何出口許可。森田化學相關負責人告訴記者：“我們曾多次向主管部門經濟產業省提出商談要求，為獲得許可而努力，但至今未能出口到韓國。只等著不知道什麽時候得到許可。”日本政府上月底批準將昭和電工生產的氟化氫向三星電子和SK海力士出口，但像森田化學工業壹樣被列入出口限制品種的核心零部件出口企業卻陷入了苦戰。 過去在向韓國出口抗蝕劑和氟聚酰亞胺時，只需提交出口許可申請書等3個文件，但限制後需要提交7~9個文件。日本政府在7月公布限制規定時主張：“審批時間通常最多會延長90天左右。”但他表示，日本企業還要準備意想不到的“追加資料”，比90天的時間要長得多。森田化學公司負責人說，“沒想到要準備這麽多文件，而且審批需要這麽長時間。”壹位日本企業家訴苦說：“政府似乎忘記了出口限制也讓日本企業遭受損失的事實。” 出口限制給日本產業界造成了相當大的損失。據韓國產業通商資源部透露，7~8月韓國對日本的出口減少率為-3.5%，而同期日本對韓國的出口減少率達到-8.1%。 ○韓國遊客急劇減少 特別是，隨著韓國反日情緒的激化，抵制日貨的運動越來越強烈，這是日本政府的苦惱。據日本財務省上月27日透露，8月份日本啤酒在韓國的出口額僅為5009萬日元（約合5.6190億韓元）。這比去年同期的6.43億日元（約72.138億韓元）減少了92%。 訪問日本的韓國遊客也在急劇減少。8月份訪問日本的韓國遊客（308700名）比去年同期（593941名）減少了48%。這是自2011年3月日本東部大地震之後的最大減幅。有人指出，面對明年7月東京奧運會，安倍首相提出的“2020年訪日遊客達到4000萬人”的目標也不可避免地會出現差池。管轄觀光廳的國土交通相赤羽壹嘉上個月28日表示，“韓國是向日本傳播文化的恩人之國”，敦促改善關系，也與此不無關系。 日本半導體企業開始制定自救政策。在抗蝕劑領域占據世界市場20%至30%份額的東京應化工業相關人士說：“為了不影響向韓國供貨，正在擴建仁川的生產工廠。”

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