用韓文做的地板、衣服、碗，進化的文字展覽會連大人也發出驚嘆聲. October. 05, 2019 07:38. by 金志映 kimjy@donga.com. 3日訪問的京畿坡州市活版印刷博物館“活字林”，參觀者絡繹不絕。不少家庭邊撫摸打字機和印刷機邊聊天。上月，這裏的訪客人數達2500多人。上半年出遊季節或暑假時月均1300人左右，進入下半年後大幅增加。企劃組長王子惠(音)表示：“小學、初中、高中學生及其家人是主要參觀者，但最近大學生們也來參觀。上個月，美國芝加哥大學美術學院的學生來到這裏，一邊尋找文字，一邊進行印刷體驗，非常開心。” 這裏有3500萬字的活字和字模(為使澆上鉛後出現活字字面而刻字的版)、鑄字機。這些都是從韓國最後一家活字制造工廠“第一活字”那裏轉移過來的。還有在大邱峰鎮印刷所啟動的活版印刷機和裁剪機、從忠武路印刷胡同帶來的折頁機和無線裝訂機等。通過文選(挑選活字的工作)自己的名字制作書封面，進行裝幀的體驗項目不僅受到孩子們的歡迎，還深受成年人的歡迎。李相基研究員說：“對於最近的孩子們來說，蘸墨水印刷是在哪裏都很難嘗試的新體驗，對於大人們來說，這是召回記憶的過程。雖然活字看起來正在消失，但是遊客們通過在這裏能親身感受到文字的體驗會接受活字。” 觀眾與文字接觸的展覽就是這樣進化中。與其說文字是看點，不如說是記錄物的認識非常強烈，因此，事實是它只被用作圖書或小冊子等展示的證據品種。最近，隨著可以享受多種文字的展示會和博物館的增多，這些東西受到了人們的關註。 進入今年以來，國立韓文博物館的訪客人數也同比增加了5000人以上，觀眾的腳步一下子增加了。最近推出的企劃展示是《韓文設計：形態的轉換》和《韓文大師》展。在《韓文設計》展中，設計師和時尚作家們以韓文這一文字為主題，推出了各種作品。參觀者可以看到將韓文的拼寫結構以不同的形狀和顏色進行視覺化的《拼寫》(姜周賢作家)、觀眾可以走刻有韓文的輔音和元音的地板的體驗型作品《韓文地板》(柳惠美作家)、以訓民正音28字的形態為基本結構，制作成椅子、桌子、衣架等家具的《輔音和元音的客廳》(朴吉鐘作家)等實驗性展品。在《韓文大師》展上，包括韓文學者朱時京、《洪吉童傳》作家許筠在內，制作本報標題體等作品的韓文設計師崔正浩等介紹了為韓文增光的人們的生活。 國立韓文博物館學藝研究師金恩宰(音)表示：“展示中包含了如何立體地解釋平面韓文，創造什麽樣的造型的苦惱。特別是通過地板、衣服、碗等利用韓文的造型美的商品，讓觀眾產生興趣。”制作日常生活中可以使用的產品，誘導大眾的關註，能讓大眾在這些產品中感受到韓文這種文字的美麗。 將於5日在中區統一路“文化站首爾284”開幕的“國際字體排印學雙年展”隨著遊客的口口相傳，今年已是第六屆。據介紹，這是“認識日常接觸文字所具有的審美價值，探索各種藝術可能性的實驗平臺”。對於過去的展覽，參觀者們通過社交網絡服務(SNS)展現出“僅憑文字也能感受到美麗”“我想，文字看起來不同，世界也會隨之改變”等反應。今年，將有來自世界22個國家的127個小組的作家參與其中，展示文字與事物的關系。 對於最近將文字作為鑒賞對象的傾向和觀眾的呼應，學藝研究師金恩宰表示：“設計在改變生活、解決時代課題方面起著重要作用，可以使社會向著更好的方向改善。文字成為該國的文化認同感，改變使用者的生活，因此成為巨大的設計項目。”

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