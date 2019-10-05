“想念在韓國讀大學的兒子，幫我更好地演繹母親的角色”. October. 05, 2019 07:39. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “幾周前我剛剛訪問了韓國，這麽快就想再去一趟。” “延世大學學生的媽媽”美國好萊塢演員安吉麗娜•朱莉(44歲)通過視頻再次向國內粉絲表達了親切之情。朱莉4日在首爾城東區往十裏CGV舉行的電影《沈睡魔咒2(Maleficent 2)》現場視頻連線中向韓國粉絲致意。她為了參加2002年在柬埔寨領養的第一個兒子麥德斯(18歲)的延世大學入學儀式，於8月訪問了韓國。 將於本月17日在韓國上映的《沈睡魔咒2》講述的是黑暗精靈瑪琳菲森(朱莉飾)在像女兒一樣撫養長大的奧羅拉(艾麗•範寧飾)結婚前夕發生的故事。該劇是將童話《睡覺的林中公主》改編成現代版的《沈睡魔咒》(2014年)的續作，朱莉在劇中飾演反派角色，也是迪士尼首位魔女，因此成為話題。朱莉說：“在第一部中奧羅拉已經從14歲成長到了21歲。瑪琳菲森是誰、她來自哪裏等，還有新的故事要傳達給觀眾，因此參與了後續篇的拍攝。” 據說，朱莉在飾演送走奧羅拉的瑪琳菲森時，特別多次想到了兒子麥德斯。她說：“因為有孩子離開鳥巢，所以對電影角色的情感準備很有幫助。瑪琳菲森用自己獨特的方式描繪著女性和母親的形象。” 8月訪韓時，朱莉參觀了學校圖書館和宿舍等，並包租了兒子居住的鐘路區某公寓等，在首爾和仁川度過了4天3夜的忙碌日程。朱莉在視頻連線中也談到了這一天，她說：“我為麥德斯能進入延世大學感到非常自豪。” 最近在接受某當地媒體采訪時，朱莉透露說：“兒子麥德斯能夠在韓國接受自己想要的教育，我非常滿意。把兒子留在韓國自己獨自一人回來的時候，流下了眼淚。”麥德斯目前就讀延世大學安德伍德國際學院(UIC)生命科學工程系，住在仁川松島的國際校園宿舍。前一天，他前往日本，與為參加電影首映式而前往日本的朱莉一起度過了家庭時光。 “這次沒能親自去韓國，對不起。明天兒子會回韓國，兒子會帶著我的愛一起前往。(笑)”

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