柳賢振與舒爾澤的“第3場比賽大碰撞”. October. 05, 2019 07:40. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)將在秋季棒球賽季(季後賽)的首場比賽中遭遇“競爭對手”麥克斯•舒爾澤(35歲•華盛頓國民)。 道奇隊在4日與華盛頓國民隊的國家聯盟分區賽(5戰3勝制)第1場比賽之前，指定克萊頓•克肖擔任5日雙方第2場比賽的首發投手，指定柳賢振擔任7日雙方第3場比賽的首發投手。第四場首發的是裏奇•希爾。以國家聯盟西部賽區第1名(106勝56負)的成績進軍季後賽的道奇隊，將在主場進行第一、二、五場比賽，第三、四場比賽則會在對方客場展開。 柳賢振將於7日登上華盛頓DC國家公園球場的投球土墩。同一天，華盛頓隊的首發球員舒爾澤與柳賢振在本賽季一直展開著賽揚獎競爭，但到目前為止本賽季兩人從未有過交鋒。 自己和他人都公認的球隊的王牌投手舒爾澤是歷史上第6位在美國聯盟(2013年•當時底特律)和國家聯盟(2016年、2017年•華盛頓)都獲得賽揚獎的特級投手。雖然在本賽季後半期因肩膀和脖子受傷而陷入了苦戰，但是以11勝7負、平均失分2.92的成績取得了驕人的成績。舒爾澤2日參加了與密爾沃基釀酒人隊的外卡決定賽，在5局內被對方擊出2個本壘打、失3分後，沒有輸贏，退出了比賽。 柳賢振在談到與華盛頓隊的對決簡明扼要地表示：“我會贏的。現在自己的身體狀態很好，變速球等所有球種都很好。” 本賽季在主場以10勝1負、平均失分1.93的成績表現強勢的柳賢振之所以參加客場比賽，是因為克蕭有可能擔任候補投手。道奇隊計劃在第2場比賽利用克肖首發，如果該系列賽長期進行，就派克肖作為第5場比賽的救援投手上場。克肖曾在2016年與華盛頓隊的分區賽和去年與密爾沃基隊的冠軍系列賽等比賽中以候補投手的身份出場，以無失分的成績表現出色。 柳賢振在此前對陣華盛頓隊的5場比賽中取得了2勝1負、平均失分1.35的成績。本賽季，他在對陣華盛頓隊的比賽中也兩次出場，只讓對手拿到了1分，表現不錯。 另外，道奇隊在4日的分區賽第1場比賽中，憑借首發投手沃克•比勒的出色投球，以6比0輕松戰勝了華盛頓隊。比勒在6局中只送出一個安打，以8個脫三振、無失分成為勝利投手。6號擊球手馬克斯•蒙西在第1局制造四壞球上壘率先取得分數後，在第7局以2打點適時打鎖定勝局等，以3個有效擊球、2個安打、3打點活躍在球場上。 候補投手前田健太在第7局登上投球土墩，在1又3分之2局內以無失分的好投守住了勝利。在秋季棒球來臨之際，在終結投手肯利•揚森的表現起伏不定後，道奇隊被評價為後門不穩，但從9月開始從先發投手轉為候補投手的前田健太表現穩定。 道奇隊將於5日在同一地點與華盛頓隊進行分區賽第2場比賽。

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