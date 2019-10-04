文在寅，難道要放任大韓民國分裂走向“不幸的國家”嗎？. October. 04, 2019 08:11. . 圍繞民間住宅用地出售價格上限制度，政府接連出現了混亂。經濟副總理洪楠基2日在國會企劃財政委員會國政監查上，就出售價格上限制度表示：“與建設經濟相關，可能會出現數量萎縮。”相反，國土交通部部長金賢美在同壹天的國土部國政監查中表示：“我認為將轉讓價上限制和供給萎縮直接聯系起來是錯誤的。”洪楠基副總理在景氣不振的情況下，有觀察整體經濟的任務，金賢美部長則要著眼於穩定住宅價格的作用，盡管兩人的職責存在差異，但也說明部門之間對同壹個問題的認識差異很大。 政府部門之間的分歧從7月份國土部提出將銷售價上限制擴大到民間住宅的方針開始壹直持續。國土部表示，“經過相關法令立法預告後，將於10月初實施”，而洪副總理則表示“不會在10月初立即啟動”，並稱“在檢查經濟條件和房地產動向的同時決定實施時間和地區”。如此互相不同，市場中只會混亂和不安。再加上8月份重建再開發事業也從銷售時期開始適用上限制，因此引發了追溯立法爭議。本月1日，政府再次決定推遲6個月適用已得到管理處分計劃許可或申請的重建再開發園區，但僅過兩個月就從當初的強硬立場上有所退步。 根據此次的補充政策，即使上限制從本月底開始實行，到明年4月為止出售的公寓也不適用。政府預測，首爾61個園區的68000戶家庭將躲過上限制。但實際上，要想搬遷和拆遷，往往需要1年以上的時間，其實效性令人懷疑。反而，剛剛申請管理處分的地方，由於要求在6個月內結束銷售的壓力，有可能造成更大的混亂。不知道政府有沒有聽到這樣的批評：目前房地產市場最大的問題是政策不確定性。

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