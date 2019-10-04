黃喜燦在與上賽季UCL冠軍利物浦隊的比賽中貢獻1球1助攻，UEFA盛贊其表現. October. 04, 2019 07:40. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 上半場第39分鐘，在禁區左側開始帶球的“黃牛”黃熙燦(23歲•薩爾茨堡隊)的身邊來了個身材健壯(193厘米、92公斤)的男子。他就是被稱為世界最佳防守球員的利物浦球員維吉爾•範迪克(28歲)。為了防止直線突破能力很強的黃喜燦，範迪克試圖鏟到黃喜燦的前面。不過，近來成為“機智的黃牛”的黃喜燦在“心理戰”中勝出。他用左腳巧妙地扣了一下前進的皮球，使其改變方向，避免了被對方鏟到球。甩開範迪克後，黃喜燦一腳勁射破門。 在薩爾茨堡(奧地利)0比3落後的情況下，黃喜燦的猛烈追擊球讓來到上賽季歐洲冠軍聯賽(UCL)冠軍球隊利物浦(英國)主場安菲爾德的利物浦主場球迷陷入一片寂靜。因為，連續5場UCL主場不失球的利物浦“銅墻鐵壁”被擊潰了。歐足聯大力稱贊表示：“黃喜燦完美地欺騙了獲得歐足聯年度最佳球員獎的範迪克。在安菲爾德吸引人們視線的選手是黃喜燦。” 在3日與利物浦的UCL E組小組賽第2輪比賽中，黃喜燦攻入1球並奉獻1次助攻，表現十分活躍。下半場第11分鐘，黃喜燦還以犀利的斜傳球助攻隊友南野拓實(日本)打入一球。上月18日，在與亨克(比利時)的E組第1輪比賽中，黃喜燦打入一球並有兩次助攻，算上本場比賽他已連續2場UCL小組賽都有進球入賬。在每支球隊都已打完2場比賽的情況下，黃喜燦以2粒進球和3次助攻位居球員個人攻擊力第一名(5個)。 薩爾茨堡隊雖然先失3球，但憑借黃喜燦等人的出色發揮，使比賽重新回到原點(3-3)，顯示出強大的潛力。但下半場第24分鐘，利物浦的頭號射手穆罕默德•薩拉赫攻入制勝一球，最終球隊以3比4遺憾落敗。 兩輪比賽之後，薩爾茨堡和利物浦的戰績均為1勝1負，分列該組第二、第三名。 當天雖然自己所在的球隊輸了球，但是起到追擊出發點作用的黃喜燦受到了歐洲媒體的關註。英國媒體《SPORTbible》說：“範迪克在英超聯賽中55場連續帶球突破,但沒能阻止黃喜燦。 黃喜燦讓範迪克十分頭疼。”足球統計網站“whoscored.com”給黃喜燦打了隊內最高分8.2分。 最近因為眼睛受傷，黃喜燦在比賽初期戴著護目鏡參加比賽，在比賽途中因為視野受阻，他脫掉護目鏡，展現出了參加比賽的鬥誌。賽後，他在Instagram上上傳了在開天節當天拿著太極旗的照片，他表示：“雖然結果並不好，但球隊表現不錯。感謝球迷們在這麽晚的時間裏給了我很多支持。” 據悉，在“眾星之戰”UCL上表現出色的黃喜燦成為了AC米蘭(意大利)等歐洲頂級俱樂部球探的觀察對象。他彌補了缺乏細致性的弱點，提高了競爭力。黃喜燦方面的相關人士表示：“黃喜燦每到非賽季都會在韓國與私人訓練師一起努力增強力量，打造更好的身體條件。為了提高帶球等個人技術和射門能力，還專門找到了足球學院。” 黃喜燦本賽季已打進6球，並助攻10次，在薩爾茨堡與埃林•哈蘭德擔任前鋒時，黃禧燦展現出了最大的破壞力。據歐足聯透露，黃喜燦本賽季的10次助攻中有6次是給哈蘭德的。在韓國足球國家代表隊中，主要擔任邊鋒或邊後衛的黃喜燦在場上的位置是否會有所變更，並加入由孫興慜-黃義助組成的國家隊“雙前鋒”競爭，備受關註。黃喜燦將於7日與國家隊會合，以備戰球隊與斯裏蘭卡(10日)、朝鮮(15日)的2022卡塔爾世界杯亞洲第2輪預選賽。

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