“六塊腹肌”的舞蹈音樂劇—男版《天鵝湖》來韓表演. October. 04, 2019 08:15. by 金起允記者 pep@donga.com. 以“六塊腹肌”武裝的“純爺們”天鵝出現了。優雅的芭蕾舞服上衣被脫掉，取而代之的是以性感肌肉武裝的《天鵝湖》時隔9年再次來到韓國。9日來韓公演前夕通過電子郵件接受采訪的編舞家馬修•伯恩(59歲•照片)表示：“雖然是24年前的作品，但是增加了新的角色和詮釋，還不斷修改數百個細節，帶來了新鮮的變化。” 馬修•伯恩版的《天鵝湖》在舞蹈界躋身新古典行列。該劇講述了柔弱的王子和擁有他所不具備的堅韌、美麗、自由的幻想中存在的天鵝之間的悲情故事。背景轉移到了現代英國王室。電影《跳出我天地》中插入了主人公飛翔的演出場面，作品變得更加有名。 他編舞時最大的變化就是“男性天鵝”。他說，男性天鵝具有標誌性，足以抹去記憶中的《天鵝湖》形象。但是1995年在英國脫下上衣的男舞蹈演員在舞臺上奔跑的時候，卻感受到了殘酷的現實壁壘。比起打破一般觀念的好評，“同性戀的天鵝”的嘲笑更大。很多觀眾因為受不了男天鵝和王子的雙人舞而退場。盡管如此，他仍然堅持自己的信念，“已經有很多差不多的天鵝湖了”。 伯恩還打破了“天鵝湖=芭蕾”的固有觀念。他說：“音樂劇、電影、踢踏舞等在傳達故事時認為必要的表達方法都適用了。”他通過觀看天鵝影像，進行了周密的研究。他笑著說：“看到過遊蕩在水上的生命體，沒有想象中那麽優雅，很難將它表現得如此美麗。”這就是作品不是單純的舞蹈，而是被稱為“舞蹈音樂劇(Dance Musical)”的原因。 近日，美國一名主持人發言稱“英國喬治王子喜歡上芭蕾課，我們看看他能堅持多久”，對此，舞蹈演員從抗議的角度出發，展開了露天芭蕾群舞。曾“打破偏見”的他的挑戰正在進行中。 “我喜歡通過舞蹈來挑戰。這就是我們繼續演繹該作品的原因。” 9日至20日，首爾江南區LG藝術中心。票價為6萬~14萬韓元，8歲以下禁止觀看。

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