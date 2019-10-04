前往斯德哥爾摩的朝鮮大使金明吉：“美國有新信號”. October. 04, 2019 07:42. by 常駐華盛頓記者 李正恩、常駐北京記者 尹完準 lightee@donga.com,zeitung@donga.com. 預定於5日重啟的朝美無核化工作磋商即將舉行之際，接連出現了美國推遲部分制裁的協商案相關報道。據悉，美國國務院對朝政策特別代表史蒂芬·比根率領的美國磋商小組根據朝鮮提出的無核化履行措施，對作為“相應措施”提出的各種選擇進行了研究。 美國網絡媒體“VOX”2日（當地時間）報道稱：“特朗普政府以朝鮮的‘寧邊+α’為代價，制定了保留36個月制裁朝鮮煤炭、纖維出口的方案。”今年7月，部分媒體援引智庫人士的發言進行了報道，但國務院立即公開否認說“毫無根據”。但“VOX”表示，消息是從兩名熟悉談判的消息人士那裏聽說的，“這是美國周末向朝方提出的建議”。 “VOX”還稱，美國總統特朗普與朝鮮國務委員會委員長金正恩6月底在板門店會晤時就終戰宣言和取消韓美聯合軍事演習作出了承諾。朝鮮發射潛射導彈，是因這種承諾沒有取得進展而發出的生氣的信號。該媒體分析稱，“特朗普總統6月在板門店會晤時曾向金正恩委員長承諾，將發表終戰宣言並在其後數周內取消韓美聯合軍演，但朝鮮認為這壹承諾並沒有兌現”。 《紐約時報》就朝美談判報道稱，“美國官員正在努力提出包括比特朗普總統所希望的迅速措施更為階段性接觸的新提案。”《紐約時報》解釋說，其中包含阻止朝鮮武器和導彈擴張的“暫時核凍結（temporary nuclear freeze）”，即不能讓朝鮮據推測為30枚至60枚的武器和導彈繼續擴張。 外交消息人士就有關“VOX”的報道表示：“從新加坡會談開始，內部就提出了多個推遲煤炭、纖維出口制裁的想法”，“但是目前的焦點不是推遲制裁，而是體制安全保障，因此能否真正提上談判桌還是未知數。”特別是，由於朝鮮剛剛發射潛射導彈，緩和制裁很可能難以進行討論。 比根當天出席了在華盛頓韓國駐美大使官邸舉行的“國軍日”及開天節紀念活動，但沒有直接談及談判問題。他在活動致辭中表示：“我們為在韓半島創造新的歷史而著手偉大的外交計劃。它將給居民們帶來長期、持久的和平。” 被認為是朝方工作磋商首席代表的外務省巡回大使金明吉等4名朝鮮代表團人員，3日下午經由北京首都機場乘坐CA911航班飛往瑞典斯德哥爾摩。當天抵達首都機場的金明吉大使對記者說：“將前往舉行朝美工作磋商”，“美國方面有新的信號，我對此抱有很大的期待和樂觀。我對結果也持樂觀態度。” 被認為是朝方工作磋商次席代表的前外務省負責美國事務的局長權正根和朝鮮美國研究所研究師鄭南赫等可能與金明吉壹同前往斯德哥爾摩。在機場還看到了看似美國新任局長趙哲洙的人物。

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