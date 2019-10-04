兩名長津湖陣亡美軍69年後睡在父母身邊. October. 04, 2019 08:12. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 美國有線電視新聞網（CNN）2日（當地時間）介紹了參加“6·25戰爭”69年後回到故鄉的美軍陣亡陸軍上等兵傑裏·蓋裏森和傑拉德·雷梅克兵長的情況。壹天前，美國國防部戰俘和失蹤者確認局公開了去年7月朝鮮交給美國的55個箱子的遺骸中，5名身份得到確認的美軍士兵的照片和失蹤當時的軍銜。這是5人中的兩人。 1950年11月26日~12月11日在鹹鏡南道長津壹帶發生的長津湖戰鬥中，格利森上等兵和雷鷹兵長失蹤。以美軍為主的聯合國軍和中共軍在嚴寒中展開了激烈的戰鬥。聯合國軍敗北後撤至興南。 當時21歲的南部阿肯色州人蓋裏森上等兵於1950年12月2日失蹤。他估計是在部隊撤退的途中遭到了攻擊。他去世時，妹妹愛麗絲只有16歲，現在已成為85歲的奶奶。艾麗絲接受CNN訪問時回憶說：“哥哥很親切，他喜歡騎馬而不是坐汽車。”他說：“我為哥哥回家而感到驕傲。我們並不希望他成為遺骸回來，但總比什麽都沒有好。” 出生於紐約州鄧柯克的雷梅克兵長也是21歲，1950年12月6日在與中共軍的戰鬥中受重傷。同事將他藏在幹草堆裏，但此後行蹤不明，這次證實他已死亡。侄女達利·庫利說，“父親壹直想念叔叔，也想知道發生了什麽事。”雷梅克兵長將葬在家鄉母親身邊。 另外，美國國防部戰俘和失蹤者確認局公開稱，從朝鮮收到的箱子中確認了35名至40名戰亡者的身份。不過，目前尚不清楚箱子內總共有多少人的遺骸。送還6·25戰爭時期美軍陣亡者遺骸是去年6月美國總統特朗普和朝鮮國務委員會委員長金正恩在新加坡舉行第壹次首腦會談時達成的協議。

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