7人“K-POP復仇者聯盟”SuperM 4日通過全球音源服務正式起航. October. 03, 2019 07:17. by 林熙允記者 imi@donga.com. “我們是SuperM組合” 七位年輕人伸出食指、小指，齊刷刷地做了一個“M”字。他們就是從出道前開始就被稱為“K-POP復仇者聯盟”的“SuperM”。該組合由SM娛樂公司旗下4個組合選出的7名成員組成。在全球出道前夕，SuperM成員們2日在首爾龍山區首爾龍城召開了記者招待會。 SuperM由SHINee的泰民、EXO的伯賢和KAI、NCT 127的泰勇和馬克、中國組合WayV的盧卡斯和Ten組成。擔任隊長的伯賢說：“感覺好像再次出道一樣，非常激動。” “SuperM計劃”是美國著名唱片公司Capitol Music Group(CMG)主席史蒂夫•巴內特向SM代表制作人李秀滿提議後開始的。巴內特主席相信SM的明星培養體系，並希望打造一個融合東西方文化的超級組合。 巴內特主席在當天的影像信息中表示：“對SuperM的音樂和視頻感觸很深。我們有一個非常宏偉的計劃，就是把它打造成一個在世界上有影響力的組合。” 李秀滿制作人也在從美國紐約發來的影像信息中表示：“去年年初和Capitol合作推進NCT 127進軍美國市場的相關事宜，之後提議制作K-POP復仇者聯盟時，覺得機會很大。為此策劃了一年多。今後，將展示一個東西方融合在一起的新世界，即文化宇宙(Culture Universe)。第一個主人公就是SuperM。” SuperM將於4日在包括韓國和美國在內的全世界主要音源服務上發布包含5首歌曲的出道專輯《SuperM》。在當天公開的主打歌《Jopping》的MV中，成員們扮演了科幻電影(SF)動作角色。虛擬空間中泰民傳喚其他成員的場面讓人聯想到電影《創：戰紀》。成員們像《星際迷航》參演人員一樣，穿著宇航服進行強有力的舞蹈。KAI說：“視頻中出現了圓形露天劇場、觀眾爆滿的演出場地。以戰士般的形象，包含了‘我們全部準備就緒’的宣言。想象著SMP(SM音樂表演)的綜合禮品套裝，感覺真好。”成員們說：“把東方的鼓聲放進音樂裏，加入了武術之類的編舞。將展示從亞洲出發的組合形象和成員們的‘超級協同效應’。” SuperM將前往美國，於5日下午7時(當地時間)在美國加利福尼亞好萊塢的地標建築Capitol總部大樓前首次公開新曲舞臺。屆時活動將通過YouTube進行現場直播。

한국어