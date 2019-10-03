朝鮮在拋出談判日期後又威脅稱“不能放棄潛射導彈”. October. 03, 2019 07:18. . 朝鮮昨天在元山東北部海上向東部海域發射了壹枚據推測是潛水艇發射彈道導彈的導彈。這種導彈飛行高度為910多公裏，飛行距離約450多公裏。朝鮮前壹天晚上表示朝美將於4日進行預備接觸、5日舉行工作磋商，僅僅過了13個小時就進行了挑釁。青瓦臺召開國家安全保障會議表示：“我們傾向於朝鮮試驗潛射導彈的可能性。”韓國軍方也表示：“據推測，朝鮮發射的是北極星系列潛射導彈。” 朝鮮在3年前的2016年8月進行了潛射導彈“北極星-1型”的試驗發射，在2017年5月在進行地上用改良型“北極星-2型”的試驗發射後，宣布其進入實戰部署。潛射導彈是在難以探測的水下潛艇上隱秘而突然地發射的秘密武器，它可能成為東北亞軍備競賽的“遊戲改變者”。朝鮮還公開了正在建造可以搭載3至4枚潛射導彈的新型潛水艇的事實。 自河內峰會破裂以來，朝鮮已先後10次發射短程導彈，但美國總統特朗普表示，“這只是壹枚小導彈”，事實上容忍了挑釁。這次朝鮮單方面公開工作磋商日期，進行潛射導彈挑釁，是在事先定調，不僅是現有的短程導彈，潛射導彈也不是向美國承諾中斷的洲際彈道導彈級中·遠程導彈，因此不能成為談判的對象。 朝鮮上個月也在表示“有意與美國進行談判”的第二天，就進行了試射短程導彈的挑釁。此後，特朗普總統閃電般地撤換了國家安全事務助理博爾頓，接連發出溫和信息。朝鮮壹邊要求“新的計算法”，壹邊從美國放在談判桌上的廢棄對象目錄中，繼短程導彈之後，再次抹除潛射導彈。朝鮮反對韓美聯合軍演和韓國增強戰鬥力，提出保障體制安全保障，也包含著這樣的意圖。 朝鮮首先以凍結核設施為代價，獲得終戰宣言和緩和制裁等補償，接著又以核物質、核彈頭的順序進行階段性談判，其意圖非常露骨。同時，朝鮮還進行武力示威，聲稱“導彈是自衛手段，不要觸碰”。當然，潛射導彈與短程導彈不同，美國也不會輕易容忍。但是，如果這樣按朝鮮意願被朝鮮牽著走，令人擔心會不會因此達成草率的妥協和錯誤的協議。

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