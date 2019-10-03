丟勒的Self-Branding. October. 03, 2019 07:18. . 現在是“Self-Branding(個人品牌營銷，又稱自創品牌)”的時代。各種社交網絡服務(SNS)上有很多宣傳自己的個性十足的頭像。16世紀的德國畫家阿爾布雷希特•丟勒竟令人驚訝地知道現代的Self-Branding概念。他早就想畫一幅自畫像，不僅展示自己作為畫家的本領，更展示自己的地位和名聲，宣傳自己。 1471年，他出生於紐倫堡一個貧窮的焊接兵家庭，他沒有繼承祖輩家業，而是成了一名畫家。除了繪畫實力，他的自我意識也很強，自從13歲畫出西方美術史最早的自畫像後，他一生留下了多幅自畫像，其中28歲畫的這幅自畫像是最有名的作品，也是Self-Branding的完結版。臉部和身體的完美左右對稱、修整得令人難以承受的發型和胡子、凝視正面的強烈眼神、高檔的毛皮大衣、指向自己的手的樣子等都得到強調的該自畫像，與舉起手來祈禱的耶穌的人物形象十分相似。畫家通過這樣像耶穌肖像一樣的自畫像，賦予自己神一樣的創造者地位。 丟勒還知道版權的重要性。他從1490年代開始在作品上簽名，這幅畫的背景左側也印有簽名。這個標誌是丟勒名字頭兩個字母“A”和“D”合成的，他創作的所有繪畫和版畫作品上都刻上這樣的簽名，並傳遍了整個歐洲，丟勒這個名字本身就成為了一個知名品牌。背景右側寫著“我紐倫堡的阿爾布雷希特丟勒在28歲時用無法抹去的顏色畫了自己”，雙重證明了這是他的作品。 把微不足道的、頂多算是匠人的畫家的地位，提升至知識分子也是受尊敬的創造者行列的丟勒，生前他享盡財富和榮譽，死後被制成死亡面具，頭發被保管，得到聖人一般的待遇。這是利用自創品牌在美術的不毛之地德國興起文藝復興美術之花的丟勒。如今，他被贊為最偉大的德國美術家。

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