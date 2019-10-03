現代汽車將向哈薩克斯坦提供625輛“Solati”救護車. October. 03, 2019 07:17. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 現代汽車憑借“Solati”在全球小型客車(迷你巴士)市場上掀起了一股旋風。 現代汽車2日表示，與哈薩克斯坦福利部簽訂了625輛“Solati”急救車輛的供應合同。今年8月，現代汽車在哈薩克斯坦阿拉木圖市政府前舉行了交付29輛救護車的紀念儀式。 追加合同的596輛將在今年下半年和明年上半年供應。 此次追加供應後Solati將占據哈薩克斯坦1500輛救護車中約42%的比重。 據公司方面介紹，Solati救護車的車內空間寬敞，方便裝置多樣，適合安裝救護設備，轉移急救患者，現代汽車希望通過向哈薩克斯坦提供救護車來提高積極的品牌形象，並推動在哈薩克斯坦市場的車輛銷售。同時，現代汽車計劃，繼此次訂單之後，將於12月向哈薩克斯坦總統秘書室提供48輛禮賓用Solati。 現代汽車相關人士表示：“通過在哈薩克斯坦大量接到急救用和禮賓用的Solati訂單，可以宣傳Solati的卓越性能。通過代表現代汽車高級迷你巴士的Solati，我們將加快進軍國際市場的步伐。”

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