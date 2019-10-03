美國：“11月在曼谷舉行韓美日國防部長會談”. October. 03, 2019 07:17. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 韓國聯合參謀本部議長樸漢基、美國新任參謀長聯席會議主席馬克·米利和日本聯合幕僚長山崎幸二1日（當地時間）在美國華盛頓國防部參謀長聯席會議主席辦公室舉行會面。這是上個月韓國政府決定廢除《韓日軍事情報保護協定》後，三國軍方最高首腦的首次會晤。 據悉，當天的會談以前壹天米利主席的就任儀式為契機，由美國牽線，集中討論了在東北亞地區三國安保合作方案及有關《韓日軍事情報保護協定》的內容。美國還公開表示，今年11月在泰國曼谷舉行的“東盟擴大國防部長會議（ADMM-Plus）”上，韓美日三國國防部長也將舉行會談。這可以解釋為，在朝美無核化工作磋商即將重啟之際，在強化三國合作的同時，強調美國正在管控韓日矛盾的態度。美國國防部副部長助理蘭德爾·施萊佛當天在布魯金斯學會研討會上說，“（美國）將在解決韓日矛盾中發揮作用”，“將盡壹切努力將國防和安全關系與兩國的政治緊張關系分開。” 此外，上個月11日就任的新任日本外相茂木敏充2日接受采訪時表示：“韓國完全錯誤地看待國際安全環境。撕毀《韓日軍事情報保護協定》的決定非常令人遺憾。”美國國防部副部長約翰·魯德上個月30日表示，“鼓勵韓國重新專註於《韓日軍事情報保護協定》並更新協定”，敦促韓國重新考慮廢除協定的決定。

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