朝鮮在宣布“與美國談判”次日發射打擊美國的潛射導彈. October. 03, 2019 07:17. by 尹相虎 軍事記者、韓基宰記者 ysh1005@donga.com、record@donga.com. 在朝鮮外務省第壹副相崔善姬宣布朝美即將舉行工作磋商後不到壹天，朝鮮就突然發射了很有可能是潛射彈道導彈的發射體。這是朝鮮2016年8月在鹹鏡南道新浦前海發射“北極星-1型”後，時隔3年2個月再次進行潛射導彈的挑釁。據分析，朝鮮此舉是為了在韓美舉行工作磋商（5日）前夕，展示不同於現有短程導彈挑釁的奇襲核打擊威脅，向美國施壓，以期得到更多讓步。分析認為，朝鮮此舉也是對美國發射“民兵3型”洲際彈道導彈、韓國在國軍日紀念儀式上公開大量F-35A隱形戰鬥機等對朝殺傷鏈武器的行為的反擊。 韓國軍方表示，2日上午7時11分左右，在江原道元山東北方向的海上發現了壹枚向東發射的不明彈道導彈。據推斷，該導彈屬於北極星系列，在以高角度發射後，其頂點高度為910多公裏，飛行距離為460多公裏。這是朝鮮自上月10日以來時隔22天再次發射導彈，也是今年以來第11次發射導彈。如果以正常角度發射，據推算射程可能超過2000公裏。這是自2017年11月發射“火星-15型”洲際彈道導彈後，射程最長的導彈挑釁。 青瓦臺2日上午7時50分在國家安保室長鄭義溶的主持下召開了國家安全保障會議緊急會議，並表示：“傾向於（朝鮮）試驗潛射導彈的可能性”，“韓美情報部門決定通過緊密合作，進行精密分析。”韓國國防部長鄭景鬥2日在國會國防委員會國政監查上表示：“由於（朝鮮導彈）有可能在海上發射，所以可能是潛射導彈”，“我們判斷為與2016年和2017年發射的‘北極星-1型’‘北極星-2型’導彈相似，諸元特征也十分相似。（高角度發射）是為了縮短射程。” 韓美情報部門認為，朝鮮國務委員會委員長金正恩7月通過現場視察親自公開了新型潛水艇（推測為3000噸級），朝鮮試射了搭載在這壹潛艇上的“北極星-3型”新型潛射導彈。據推測，朝鮮可能是將該潛射導彈裝載在海上駁船或新型潛艇上發射。美國有線電視新聞網援引美國官員的話報道說，當天的發射體不由是潛艇發射的。另壹名消息人士說：“也有可能是從海上駁船的水下發射裝置上發射，檢驗了潛射導彈的‘冷射技術’（在離開潛水艦發射管後在水面點火發射的技術）。”此前2016年8月發射的“北極星-1型”潛射導彈曾在新浦級潛艇上以“冷射”方式發射。韓國軍方消息人士表示：“金正恩有可能在地面觀看了發射。”

한국어