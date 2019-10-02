物價、出口僅僅是鬥爭，經濟難道就漠不關心嗎？. October. 02, 2019 07:50. . 據統計，9月份消費者物價與去年同期相比負增長0.4%。這是自1965年制定物價統計以來，54年來首次出現負增長。8月份消費者物價的官方數字是0.0%，如果從少數點以下來看是負0.04%，因此可以說物價連續2個月維持了負值。 韓國銀行的物價管理目標值為年2%。只有達到這種程度，生產和消費才能生存，投資才能延續，工作崗位才能增加。負物價增長也有可能是生產、投資、消費全部消失，進入日本式長期停滯——通貨緊縮的信號彈。政府解釋說，去年9月的統計比較時，物價出現了較高的基數效應，再加上今年夏季農畜產品、油價下跌，是暫時性因素。也就是說，從年底起，物價將再次上漲，不用擔心通貨緊縮。 希望正如政府預測的那樣，年底物價能夠恢復，經濟也能復蘇，但也有很多經濟專家並不這麽認為。國策研究機關韓國開發研究院表示：“物價上升率持續低於政府目標2%不是一時的現象，而是需求萎縮的長期現象。” 如果需求萎縮、生產不振長期持續下去，那就是通貨緊縮。 雪上加霜的是，就連起到韓國經濟火車頭作用的出口，也連續10個月呈現出減少趨勢。各種經濟問題的討論會上，不僅擔心長期停滯，如果出口進一步惡化，再加上已經達到極限的家庭負債和外匯危機，出現了有可能走向金融危機的警告。經總會長孫京植昨天在討論會上表示：“保守和進步之間的對決導致經濟被理念束縛的狀況仍在繼續。”“如果不全力強化國家競爭力，將重蹈日本20年來長期不景氣的覆轍”，這是企業在現場的感受。 當然，兩個月的負物價可能不會引發實際的通貨緊縮，也不會因為出口減少而馬上出現經濟危機。但是，政府應該盡快確認可能性，並事先切斷這種可能性，管理系統危機。但是，包括總統、經濟副總理、政策室長在內的所有人是否都懷有危機感，正在思考有效的應對戰略和方案，令人感到不安。這是即使國家全力以赴也很難克服的對內外經濟條件。應早日把拯救經濟作為國政課題的中心。

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