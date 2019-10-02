CJ大韓通運“銀色宅配”受到聯合國的密切關註. October. 02, 2019 07:47. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 聯合國將CJ大韓通運的“銀色宅配”模式作為可持續經營的優秀事例，向世界各國進行了介紹。1日，CJ大韓通運表示，在介紹上月24、25日在美國紐約舉行的“聯合國可持續發展目標峰會2019(UN SDG SUMMIT 2019)”具體履行模式的“可持續發展目標加速行動”主頁上登載了銀色宅配等自家公司的可持續經營方式和宣告活動。 聯合國可持續發展目標峰會是旨在促進可持續發展的世界最大規模的國際政治論壇。自2015年9月聯合國大會通過關於“為可持續發展做好20年行動準備”的決議以來，本次大會首次舉行。今後每四年舉行一次，將審查可持續發展目標的執行情況。韓國、英國、德國、日本等130個國家的政府官員參加了此次峰會。 在本次峰會上，“銀色宅配”被列為重要的可持續發展目標加速行動範例。甚至還介紹了“170個物流中心創造了1400名以上的老人工作崗位”的具體成果。去年5月，銀色宅配在改善老年人就業問題方面的貢獻得到聯合國認可，並被登載在聯合國網站上。另外，CJ大韓通運推進的“造林綠化”和“減少可吸入顆粒物”活動也被認為是可持續經營的事例。

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