俄羅斯運動員拉希茨克內實現田徑世錦賽女子跳高三連冠. October. 02, 2019 07:48. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 以個人身份參賽的俄羅斯選手瑪利亞•拉希茨克內(26歲)1日在卡塔爾多哈哈利法國際體育場舉行的2019多哈室內田徑世錦賽女子跳高決賽中，以2米04的成績獲得冠軍。在2015年北京、2017年倫敦大賽上也曾奪冠的拉希茨克內在該項目上實現了世界田徑錦標賽三連冠。這是大會歷史上第一次有運動員在該項目實現三連冠。此前，來自南非的赫斯特裏•克洛伊特(41歲)在2001年和2003年，來自克羅地亞的布蘭卡•布拉西克(36歲)分別在2007年和2009年實現了兩連冠。 拉希茨克內與烏克蘭選手雅羅斯拉娃•馬胡齊赫(18歲)競爭到最後。馬胡齊赫的最終成績雖然與拉希茨克內一樣同為2米04，但與決賽第一跳成功越過該高度的拉希茨克內不同，馬胡齊赫在第三跳才成功，因此只能屈居第二名。拉希茨克內說：“馬胡齊赫完成了一場很好的比賽，所以我必須用全部的能量去奔跑跳躍。”在第三次試跳確定銀牌後，馬胡齊赫放棄了剩下的機會，她對自己的表現表示滿意：“我還年輕，今後還有更多的機會。” 雖然已經實現了三連冠，但拉希茨克內繼2017年在倫敦奪冠後，此次再次只能被記為“個人記錄”。俄羅斯田徑隊因有組織的服用禁藥和隱瞞藥檢結果，於2015年11月被國際田聯(IAAF)處以禁止所有運動員參加國際比賽的處罰。 另外，在因性別爭議卡斯特•塞梅亞(28歲)未能出戰的女子800米比賽上，烏幹達選手哈利瑪•中愛(25歲)意外地奪得了冠軍。以個人最好成績1分58秒39的成績在該項目世界排名中名列第10位的中愛今天以1分58秒04的成績將自己的最好成績提高了0.35秒，獲得冠軍。在剩下最後100米沖刺階段，中愛在剩下50米時力壓奪冠熱門選手埃基•威爾遜(25歲)奪得金牌。

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