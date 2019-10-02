“F-35A隱形飛機”在國軍日首次向公眾亮相，文在寅總統檢閱. October. 02, 2019 07:51. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 1日，在大邱空軍基地，文在寅總統主持了國軍日71周年紀念儀式。大邱基地是部署由空軍主力戰鬥機F-15K組成的第11戰鬥飛行團的地方。這是自建軍以來，國軍日活動首次在空軍戰鬥飛行團舉行。 乘坐國產機動直升機“蘇裏溫”抵達活動現場的文在寅總統通過紀念詞表示：“和平不是守護而是創造”，“韓國軍隊銅墻鐵壁般的安保支撐著對話與合作，讓我們可以大膽地走持久和平之路。”他還反復強調“韓半島和平進程”說：“生活在韓半島的所有人，子子孫孫，都要享受和平與繁榮。”他還表示：“國軍的根基在於獨立運動和愛國”，“從武裝獨立鬥爭到韓國戰爭，再到後來的戰爭遏制，我軍一直都完美地完成了自己的任務。”但是當天文在寅總統沒有提及朝鮮的導彈挑釁等。 今年國軍日紀念儀式的形式和規模與去年形成了對比。去年在首爾市龍山區戰爭紀念館舉行的國軍日活動（70周年），取消了以5年紀念儀式為單位進行的兵力、武器街頭行進等，被大幅縮減。活動最後以歌手“鳥叔”的演出結束。這是在板門店（4月）和平壤首腦會談（9月）之後，考慮到韓朝和解與和平氛圍而采取的措施，但遭到了“過分看朝鮮臉色”“弱軍遊行”的批判。 在今年的紀念儀式上，包括當天首次向大眾公開的“F-35A隱形戰鬥機”在內，“玄武”系列的彈道、巡航導彈等在有事時用於打擊朝鮮的尖端戰鬥力大舉出動。文在寅總統與國防部長官鄭景鬥等軍方領導人一起檢閱了這些武器，並觀看了預警機和空中加油機等陸海空航空戰鬥力（13種50余架）的大規模空中閱兵。 軍方消息人士表示：“這是考慮到對現政府對朝安保政策的批評而進行的‘強軍表演’。”朝鮮趁韓朝和解之機用新型武器對韓國進行連鎖挑釁，以及韓國政府為平息因決定廢除《韓日軍事情報保護協定》而招致“安保危機”的輿論的層面出發，提高了“展示武力”的比重。 國軍日活動也顯示了堅守領土的意誌。活動中，4架F-15K在東部海域（獨島）、西部海域（直道）、南海（濟州島）出動進行巡邏飛行，飛行員們通過大屏幕實時報告後，然後回歸基地，向總統報告完成任務。針對日本在最近出版的《防衛白皮書》中暗示有可能向獨島上空緊急出動航空自衛隊戰鬥機等露骨地主張獨島主權，以及俄羅斯轟炸機侵犯獨島領空等周邊國家的領土威脅行為，韓國軍方發出了不會坐視不管的警告信息。 特別是，在儀式前活動中，國軍儀仗隊表演了反映李舜臣將軍鳴梁海戰的電影《鳴梁》主題曲《武藝圖譜通誌》（復原武藝），播放了包括白凡金九先生光復一周年演講的主要活動紀念視頻，分析認為這體現了反映最近韓日矛質的克日意味。另外，當天因紀念場上空的濃霧，空軍特殊飛行隊“黑鷹”的紀念飛行和高空降落等部分活動被取消。

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