習近平：“任何力量也無法撼動中國”. October. 02, 2019 07:49. by 崔智善, 尹完準 aurinko@donga.com,zeitung@donga.com. 中國1日迎來建國70周年，在北京天安門廣場舉行了仿佛武器展示場的大規模閱兵式，展示了國力。國家主席習近平針對美國強調，“任何力量都撼動不了中國”。他一再呼籲香港要“一國兩制”、臺灣要“和平統一”以及“愛國、團結、民族主義”。 當天的閱兵式以慶祝建國70周年的70次禮炮發射和五星紅旗升旗儀式開始。身著中山裝的習主席率領在兩旁的江澤民、胡錦濤兩名前任國家主席出現，並表示：“過去的70年裏，中國取得了輝煌的成果。任何力量都不能動搖我們的地位。任何勢力都不能阻止中國人民和中華民族的前進。”這可以解釋為，盡管存在美中貿易戰、香港反華示威、經濟增速放緩等內憂外患，中國不會屈服於美國的壓力。 他針對香港和臺灣說，“要恪守和平統一、一國兩制的原則，保持香港和澳門的長期繁榮穩定”。他還表示，“中國的明天會更加美好”，希望大家團結起來，實現中華民族偉大復興的“中國夢”。在演講的最後，他大聲疾呼：“中華人民共和國萬歲，偉大的中國共產黨萬歲，偉大的中國人民萬歲！” 習主席檢閱了事先在天安門廣場前面長安街上列隊的59個方隊、15000名軍人。如同最尖端武器展示場的閱兵式本身就是向美國傳達的信息。最引人註目的武器是能夠打擊美國首都華盛頓的新一代洲際導彈“東風-41”。當天首次公開的該導彈射程為1.4萬公裏，全世界都在射程之內。據悉，該導彈最高可攜帶10枚核彈頭，攻擊目標誤差範圍也只有100米。 此外，中國還展示了使用極超音速滑降技術、可以突破美國導彈防禦系統的“東風-17”，以及被稱為“航母殺手”的極超音速導彈“東風-100”等。與美國F-35相當的新型隱形戰鬥機“J-20”、與美國軍用直升機“黑鷹”相匹敵的“Z-20”也加入其中。中國媒體報道說，當天參加閱兵式的武器中，40%是首次公開的。官方的《環球時報》報道說：“已告知中國擁有戰略核武器，可以應對任何威脅。”有分析認為，這不僅對美國，對韓國、日本等周邊國家也有威脅效果。 當天，為迎接建國70周年，各國領導人也紛紛發來賀電。中國按照俄羅斯總統普京、美國總統特朗普、朝鮮國務委員會委員長金正恩的順序介紹了賀電。 據朝鮮中央通訊社1日報道，金正恩在賀電中表示：“（朝鮮）完全支持中國為維護國家穩定和核心利益、實現持續發展而進行的鬥爭”，“在堅持社會主義、為國爭光的道路上，朝鮮將永遠與中國站在一起。”金正恩還在賀電中談到“中朝之間多次（首腦）會晤上取得的重要協議精神”，強調“深信（兩國關系）將符合新時代的要求和兩國人民共同的願望，日益獲得發展。”

한국어