國內獨一無二的“旋轉佛經”將升級為國寶. October. 02, 2019 07:50. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 有著800年歷史的“旋轉佛教經典”將成為國寶。 韓國文化遺產廳1日表示，慶尚北道醴泉郡龍門寺的輪藏臺和保護它的建築大藏殿將升級成為國寶。兩件文物現為寶物，並合並為一件國寶。 輪藏臺是保管佛教經典的旋轉式經藏，又稱轉輪藏。龍門寺輪藏臺是高麗明宗三年(1173年)為克服國難(金甫當之亂)而由祖膺大禪師發願建造的，在大藏殿內部左右對稱各設置一座。各為八角形佛殿形式，中間的木柱可進行軸轉。八面窗的內側有裝經書的空間。隨著時間不斷流逝，至少在17世紀之前，它被多次修繕。一直流傳著這樣的信仰，轉一次輪藏臺等於讀一次經典。 文化遺產廳表示：“龍門寺輪藏臺在應對簡潔和華麗的同時，還內含陰陽五行和天圓地方等思想，從這一點來看，具有獨創性、藝術性。這是一件將建築和雕塑、工藝、繪畫等與當代藝術和藝術力量相結合的綜合藝術品。” 龍門寺大藏殿是保管經藏的國內唯一的建築。作為人字房頂建築，歷經8次以上重修，目前雖然保持著17世紀末的模樣，但維持著最初建造時的規模和結構。從橫梁的斷面或短柱的形狀上可以確認麗末鮮初的樣式。國寶中的建築到目前為止共有24件，如果大藏殿成為國寶，這將是繼2011年“完州花巖寺極樂殿”之後，時隔8年再次誕生國寶建築。 文化遺產廳表示：“綜合建造時期、意義、特征等來看，輪藏臺和大藏殿這兩件寶物是具有一體性的文物，合並為一件，充分具有升級為國寶的價值。”國寶晉升將在預告期間(30日)收集意見後，經過文化遺產委員會的審議最終決定。

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