許美貞4桿優勢大贏LPGA印第安納女子錦標賽冠軍. October. 01, 2019 07:37. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. “羨慕的話就輸了”，這似乎是一個錯誤的說法。羨慕成了實現願望的原動力。 9月30日，美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽印第安納女子錦標賽最後一輪第4輪比賽在美國印第安納州印第安納波利斯的磚廠交叉口高爾夫球場(72桿)結束。 許美貞在全場無柏忌的情況下抓住4個小鳥球，最終以總桿低於標準桿21桿的267桿取得了賽季第2勝(總計第4勝)。在進入最後的18號洞時，許美貞領先單獨排在第2位(低於標準桿17桿)的南娜•馬德森(丹麥)4桿，取得了完勝。 憑借本場比賽的冠軍，許美貞一舉拿下“兩只兔子(雙豐收)”。她職業生涯首次實現了“從第一輪領先到最後一輪的完全勝利(wire to wire•大賽期間一直領先)”。按照大會傳統，賽後她還在與比賽路線相鄰的美國著名賽車比賽“Indy 500(印第安納波利斯500大賽)”的賽道上進行了親吻賽道的冠軍慶祝儀式。 2009年首次參加LPGA巡回賽的許美貞表示，“實現從第一輪領先到最後一輪的完全勝利真的很辛苦，但抱著機會到來時一定要抓住的心態，今天打得真的很努力。” 頒獎儀式結束後，許美貞親吻了鑲有紅磚的賽車跑道的終點線，她說：“兩年前的萊克西•湯普森和去年的朴城炫親吻跑道，把牛奶灑在頭上或喝牛奶來慶祝奪冠。我也想嘗試一下，非常高興。”湯普森和朴城炫在本次大賽中以並列第93位(高於標準桿3桿)的成績在兩輪過後就早早被淘汰出局。 許美貞的奪冠獎金為30萬美元(約3.6億韓元)，本場之後她的獎金排名也升至第15位(84.5056萬美元•約10億韓元)。 另外，“韓國軍團”在今年已進行的LPGA巡回賽26場比賽中，共獲得了13個冠軍。韓國選手的LPGA巡回賽賽季最多勝記錄是2015年和2017年的15勝。本賽季剩下的比賽還有6場。

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