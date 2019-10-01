慶州金鈴冢出土現存最大“馬樣陶器”. October. 01, 2019 07:37. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 慶北慶州市金鈴冢新發掘出了國內歷史上最大的馬樣陶器和盛大的祭祀痕跡。因此有人提出，此前推測為埋葬小王族的該墓有可能是王陵。 國立慶州博物館(館長 閔秉燦)表示，“最近重新挖掘日本帝國主義強占時期發掘的金鈴冢的結果，在護石周圍出土了30多件祭祀用陶器。一直以來這裏作為地下式積石木槨墓為人所熟知，但(金鈴冢)是不挖地而建造的地面式墳墓的可能性很大。” 金鈴冢是5世紀後半期至6世紀前半期建造的新羅古墓，出土了在歷史教科書中經常出現照片的國寶第91號“騎馬人物型陶器”。此次發掘中，出土了高達56厘米的馬形陶器，從頭到前腿都十分完整。它張著嘴伸出舌頭的樣子和臉部、下巴、脖子、蹄子等部位都表現得很精密。從與祭祀用陶器堆在一起出土，背部和腹部似乎被幹凈利落地切斷的痕跡等來看，推測是故意打破後供奉在墳墓上。 值得註意的是，在護石周圍，按照一定的間隔發現了30多個裝滿牡蠣、貝殼等當代奉獻物的大缸。在此次發掘調查中，金鈴冢的直徑為28米，比人們所知的長8米，但規模依然不算大。雖然比金鈴冢更大的附近的瑞鳳冢等也在護石四周發現了祭祀用大缸，但數量並不像金鈴冢那麽多。祭祀用陶器內外還出土了馬、牛等動物骨頭、蓋杯、土鈴、玻璃球等。慶州博物館學藝研究員申光哲(音)解釋說：“從土器出土的地層來看，在制造墳墓的過程和完成後曾進行過多次盛大的祭祀。” 此前有人提出，金鈴冢也有可能是王陵。在金鈴冢中，包括新羅金冠(寶物第338號)在內，金制鈴鐺、腰帶、玉、大刀等大多在王陵級墳墓中才會出現的遺物得到了確認。但由於首飾大多為小型，因此與其說是王陵，不如說是埋葬了小王族。但是，觀察發掘現場的東亞大學考古美術史系教授朴光春(音)表示：“僅王陵級墓中就出土了5世紀殘留至今的器臺(下面是圓形壇子的底座)。用出土的祭儀用陶器推定祭祀儀式的規模，認為是王陵。” 在日本帝國主義強占時期的1924年，撇去金鈴冢的封土和墓石堆，只對埋葬部分進行了調查。與出土金冠或大型的新羅墳墓為地上式積石木槨墓相比，誤以為是地下式墓也是因為這個原因。慶州博物館計劃明年重新挖掘到埋葬部位。

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