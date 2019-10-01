“火熱”作家-作品減少，但觀眾反映歷代級“火爆”. October. 01, 2019 07:39. by 金民 kimmin@donga.com. 韓國國內最大的美術集市—韓國國際藝術展(KIAF)的觀眾創下了歷史最高紀錄。據活動主辦方韓國畫廊協會透露，今年觀眾人數達到8.2萬名，比去年增加了30%。25日在首爾江南區COEX以VIP Preview形式揭幕的“KIFF”在5天內展示了來自17個國家157家畫廊的1萬多件美術品後，於9月29日落下帷幕。 最受關註的作品是美國作家詹姆斯•特雷爾的《亞特蘭蒂斯》(70萬美元•約8億韓元)和“最高價作品”羅馬尼亞作家康斯坦丁•布朗庫西的《公主X》(739萬美元•約87.5億韓元)。在Pace 畫廊展示的《亞特蘭蒂斯》由12塊LED面板拼接而成，營造出一種冥想的氛圍。在江原原州市的“博物館山”上也可以看到特雷爾的作品，該作品因大規模設置而出名，但在KIFF因場所的特性而設置得比較小。 布朗庫西的作品由德裔的D-Gallery展出。布朗庫西以幹凈利落的感性作品著稱，被譽為現代雕塑之父。表現法國波拿巴家族的公主轉過頭來的側臉的雕塑是8個版本之一。由於具有歷史價值，相關雕塑大多由巴黎蓬皮杜中心等美術館收藏。 去年，美國大衛-茲沃納畫廊首次參展，推出傑夫•昆斯、唐納德•賈德、愛麗絲•尼爾等同時代的“熱門”作家，曾引起很大的轟動，相比之下，今年的氣氛要平靜許多。在美術市場面臨苦戰的情況下，比起突出華麗的作品，更註重充實內涵。 主辦方也親切地走向觀眾。在B大廳內部新建成了談話休息室，進行了11個演講。除了專家演講之外，深受大眾歡迎的金燦龍(音)講師和《Roomside美術館》的作者趙元載(音)的脫口秀也很受歡迎。在一些演講中，一些還沒來得及站穩腳跟的觀眾站著聽。 展示20世紀50年代到1979年之間的國內構思作品的“韓國近代化，成為歷史的浪漫”特別展也是美術初學者們感興趣的空間。權玉妍、金煥基、朴生光、朴壽根、邊觀植、李仲燮、林直順、黃容燁等26名作家的38幅作品進行了展示，與銷售無關。展會期間，防彈少年團的RM和V、演員全智賢、蘇誌燮、歌手Na-UI的到訪也成為了話題。本次KIFF的銷售額為310億韓元，比去年(280億韓元)增加了10.7%。

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