文在寅說“朝美工作磋商是為了首腦會談”，又執迷於事件性談判？. October. 01, 2019 07:39. . 文在寅總統昨天在主持民主和平統壹咨詢會議第19屆咨詢委員成立會議時表示：“指向韓半島無核化和持久和平時代的時鐘正在重新走動”，“為準備第三次朝美首腦會談的工作磋商正在加快步伐。”也就是說，他把預計不久後重啟的朝美工作磋商定義為“為第三次朝美首腦會談作準備”。 文在寅的發言可以理解為壹種期待感，如果朝美立即開始工作協商，韓半島局勢將徹底轉變為和解氣氛。文在寅在聯合國大會提議的“非軍事區的國際和平地帶對話”中進壹步表示：“在非軍事區附近的邊境地區建立國際經濟特區，可以正式開啟‘和平經濟’時代。”但是，非軍事區附近的經濟特區等事業，只有在朝鮮實現完全無核化並解除聯合國的制裁後才有可能。在朝鮮不僅沒有無核化，反而表現出鞏固有核國家地位態度的情況下，文在寅總統的構想就如同在連建築基礎都無法挖掘的情況下，就談論大廈屋頂設計壹樣缺乏具體性。 更何況，無核化討論的成果取決於朝美工作磋商，文在寅總統稱該磋商是為了準備首腦會談。文在寅總統似乎理所當然地接受通過朝美首腦之間的談判重啟“自上而下的談判”的方式。但是，現在就對尚未開始的工作磋商持樂觀態度，這不僅是草率的，而且這相當於把工作磋商當作舉行朝美首腦會談為前提而進行的程序，縮小了意義。那種對話方式的失敗已經被證明是錯誤的方式。 “自上而下的談判”是壹種危險的方式，它很有可能被首腦的個人傾向、心情等與議題無邊的周邊因素所左右，稍有不慎就有可能達成錯誤的協議。這是希望引起國際關註的朝鮮國務委員會委員長金正恩所希望的，也是急於取得看得見的成果的美國總統特朗普容易陷入的陷阱。現在不是舉辦朝美政治活動的時候，而是應該通過充分的工作磋商和高級別磋商達成完全協議的時候。

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