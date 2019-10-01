美國在磋商前夕，對朝鮮示威式試射洲際導彈. October. 01, 2019 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝美工作磋商即將重啟出現的跡象被外界捕捉到的情況下，美國預告將於2日（當地時間）進行“民兵3號”洲際彈道導彈的發射演練。據民間航空追蹤公司“aircraft spot”30日透露，美國空軍將於2日在加利福尼亞州範登堡空軍基地試射壹枚“民兵3號”導彈。據悉，“民兵3號”發射後將以20倍音速的速度飛行，墜落在6750多公裏外的太平洋馬紹爾群島的誇瑟萊因環礁附近海域。 此前，美國空軍在5月初也曾在同壹區域、以相同飛行路徑兩次發射“民兵3號”。這是時隔5個月後再次進行發射訓練。“民兵3號”與B-52戰略轟炸機、戰略核潛艇壹道，並稱美國的“三大核力量”。這是美國本土發射的唯壹壹種洲際導彈，可攜帶多枚核彈頭，最多可打擊1.3萬余公裏外的目標。從加利福尼亞發射，30多分鐘後就可以到達平壤。 為了驗證武器體系的準確性和可靠性，美國空軍每年都進行四五次安裝模擬彈頭的“民兵3號”發射訓練。也有分析認為，此次發射是針對在朝美工作磋商之前公開對美國施壓及指責的朝鮮發出的警告。 軍方相關人士表示：“這意味著，朝鮮的核武器不能成為美國核力量的對手，今後的無核化談判也不會被朝鮮牽著鼻子走。”

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