朝鮮今年10次發射導彈，批評韓國軍方海外導彈試驗動向. October. 01, 2019 07:41. by 黃仁贊 hic@donga.com. 朝鮮今年先後10次進行短程導彈、超大型火箭炮發射等連鎖挑釁，並對韓軍海外導彈試驗進行嚴厲批評，賊喊捉賊式地聲稱這是“韓國正在加快北侵戰爭”。 《勞動新聞》30日在題為《助長緊張的壹幫好戰狂人》的形勢論解說文章中，提到了最近韓國的“2019年反滲透綜合演練”，並指責稱“韓國好戰勢力的軍事對決騷動持續瘋狂”。文章還表示，“韓國好戰分子們的行動是在加快北侵戰爭的準備工作，是死活要和我們進行軍事對抗的冒險企圖的流露”，“正在策劃在海外試驗射程800公裏的導彈。”最近有報道稱，韓國政府正在考慮在海外發射射程為800公裏的“玄武2”型導彈，朝鮮對此進行了指責。 報道指責稱，“海外試射導彈的騷動是對我方（朝鮮）和平努力的挑戰”，“明顯違背了南北軍事協議，是反民族的行為”。最近，韓國國防部長鄭景鬥表示，難以把朝鮮的導彈挑釁視為“違反9·19南北軍事協議”，朝鮮因此試圖阻撓韓國軍方的海外演練。

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